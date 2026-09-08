La ópera "Aida", el clásico de Giuseppe Verdi, llega al Teatro Broadway Bajo la dirección general del Maestro Nelson Coccalotto, con un elenco de solistas internacionales, gran orquesta y coro en vivo, se podrá ver este viernes 11 8 de septiembre 2026 · 12:14hs

La ópera "Aida" llega a los escenarios de Rosario con una mega producción

La ópera “Aída”, obra maestra del compositor italiano Giuseppe Verdi, se podrá ver nuevamente en Rosario. Bajo la dirección general del Maestro Nelson Coccalotto, con un elenco de solistas internacionales, gran orquesta y coro en vivo, se podrá ver este viernes 11 de septiembre en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

El escenario contará con las voces protagónicas de María Belén Rivarola, Anabella Carnevale, Juan Carlos Vasallo, Leonardo López Linares y Román Coccalotto. Para dar vida a la monumental partitura de Verdi, los solistas estarán acompañados por el Coro Ópera Studio, el Ballet Opera Studio y la Orquesta Sinfónica de Ópera Studio, garantizando una experiencia sonora inmersiva y de excelencia.

Estrenada mundialmente en la Ópera Khedivial de El Cairo en 1871 (en el marco de las celebraciones por la reciente inauguración del Canal de Suez), "Aída" es mucho más que un espectáculo de proporciones faraónicas.

La obra narra un desgarrador triángulo amoroso marcado por la pasión, el deber y la traición entre Aída, una princesa etíope capturada y esclavizada; Radamés, un heroico comandante militar egipcio; y Amneris, la poderosa hija del faraón. Con pasajes mundialmente famosos como la "Marcha Triunfal" y arias de profunda intimidad, la ópera sigue cautivando al público a más de 150 años de su creación por su perfecta combinación de espectacularidad visual y profundidad psicológica.