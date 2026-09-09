Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

Julia Monti y Marcelo Pascale protagonizan "Potestad", la obra que se podrá ver este sábado como parte de la agenda de teatro de Rosario

En Rosario siempre hay mucho teatro . Empieza septiembre y se renovó la cartelera de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Este fin de semana estará marcado por la 25ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce. Del 8 al 13 de septiembre, en distintas sedes de la ciudad, habrá actividades gratuitas y otras con entradas a precio accesible. Las presentaciones tendrán lugar en el Instituto Superior Provincial de Danzas “Isabel Taboga”, Plataforma Lavardén, el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Museo Macro y la peatonal de Córdoba y San Martín. La programación completa día por día se puede consultar en las redes de Cobai (Coreógrafos, Bailarines, Investigadores en el Movimiento y Expresión Corporal Independientes).

Para el fin de semana del jueves 10 al domingo 13, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 10 de septiembre

- "Ensayo Vania (una fallida representación sobre la felicidad)". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los jueves de septiembre

Un elenco de teatro se reúne para ensayar el clásico de Anton Chejov, "Tío Vania". En el transcurso de la obra se mezclan las escenas de Chejov con las escenas de la vida del elenco, al punto de no poder distinguir cuándo se actúa y cuando no. Ensayamos para mejorar, para enamorar. Ensayamos por miedo a fracasar. Ensayamos para ser felices. Dirección: Pablo Fossa. Elenco: María Laura Silva, Jorge Ferrucci, Agustina Rodriguez, Malena Contreras, Macu Mascía, Natalia Trejo, Niche Almeyda, Aldo Villagra y Ariel Armoa

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- Microteatro. Desde las 20hs. San Lorenzo 1329

Próximas funciones: de jueves a sábado en septiembre



Sesión Golfa. - "Cuestión de peso": cuando estas hermanas se agarran, ¡agarrate! Una comedia para maullar de risa. Con Doris García y Silvina Santandrea. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Suberianos": bobre intrigante episodio de los perros que se lanzaban al vacío en el parque España. ¿Afectó a seres humanos? Con Lucky Matricardi y Martín Fumiato. Dirección: Lucky Matricardi. De Mauro Lemaire. - "Hamlet, cuando la noche es más oscura": Hamlet nunca tuvo tan poco tiempo de vengar la muerte de su padre. La clásica obra de Shakespeare en un comprimido rock argento furioso. Con Fernando Porcel y Carolina Diez. Dramaturgia: Julieta Yelin. Dirección: José Pierini. - "Rosaura la Goi": la bomba que se ocultaba en el baño explotará en la fiesta. Con Camila Hidalgo Solís y Matías Tamburri. Dirección: Miguel Bosco. Dramaturgia: Bruno Luciani

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Sesión Central. - "La abuela que quiso ser nieta": El amor no tiene edad. Los amantes... sí. Actúan: Silvia Moya y Sonia Concari. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas - "Mala Praxis": dos mujeres con problemas de dinero se meten en un plan que parecía sencillo, pero una vez dentro descubren que improvisar un delito es bastante más complicado de lo que mostraban las películas. De Sebastián Rigolino. Dirección: Mumo Oviedo. Con Vicky Olgado y Ceci Patalano. - "Martes libres": un contrato que promete controlar la libertad desata una guerra silenciosa por saber quién controla a quién: Marcos con la seguridad, Sonia con la información. Entre ambos, el amor y el poder terminan siendo la misma cosa. De Germán Mazzetti y Juan Pablo Giordano. Actúan: Marianela Druetta y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Microimpro": la obra de Microteatro que es siempre diferente. Con Germán Basta, Marcela Ruiz y Juan Pablo Yévoli

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>> Leer más: Se estrena "Revolución de Mayo": el musical rosarino que lleva la historia argentina al escenario

Viernes 11 de septiembre



- "Revolución de Mayo, un musical patrio". ESTRENO. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Próximas funciones: viernes 18 de mayo

Mayo de 1810. Una noticia llegada desde Europa sacude Buenos Aires y desata una carrera contra el tiempo. En las calles crece la presión popular, en los salones se negocia el poder y una patria que todavía no tiene nombre empieza a encontrar su voz.

En medio de ese mundo al borde del cambio, dos hermanas quedan enfrentadas por la Revolución. Lola está dispuesta a arriesgarlo todo por el sueño de una patria libre. Clara, casada con un influyente comerciante español, deberá elegir entre el hombre que ama, la vida que conoce y una verdad que ya no puede ignorar.

Saavedra, Cisneros, Mariquita Sánchez y otros protagonistas reales de la Semana de Mayo se cruzan con personajes de ficción en una trama de conspiraciones, alianzas, traiciones y decisiones urgentes, donde nadie sabe todavía si está fundando un país o perdiéndolo todo.

Con libro de Lucía Jimeno y música original de Pablo Flores Torres, la obra fusiona ritmos modernos con sonoridades folklóricas y autóctonas para acercar nuestra historia al pulso del presente. Un gran elenco de más de 40 artistas, escenas corales y coreografías de alto impacto y una mirada contemporánea transforman la Revolución de Mayo en una experiencia teatral vibrante, emotiva y profundamente humana.

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- "Perfume patria". 21hs. Espacio MADMA (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez / Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya.

- "Aída". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

La ópera “Aída”, obra maestra del compositor italiano Giuseppe Verdi, se podrá ver nuevamente en Rosario. Bajo la dirección general del Maestro Nelson Coccalotto, con un elenco de solistas internacionales, gran orquesta y coro en vivo. El escenario contará con las voces protagónicas de María Belén Rivarola, Anabella Carnevale, Juan Carlos Vasallo, Leonardo López Linares y Román Coccalotto. Para dar vida a la monumental partitura de Verdi, los solistas estarán acompañados por el Coro Ópera Studio, el Ballet Opera Studio y la Orquesta Sinfónica de Ópera Studio, garantizando una experiencia sonora inmersiva y de excelencia.

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- "GET, unipersonal". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)



"Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de nuestra relación con la tecnología, con un juego en el que el público participa desde su celular". GET es un show interactivo que combina dos elementos. Por un lado, el espectáculo propiamente dicho: un recorrido por la historia, el presente y el futuro de nuestra relación con la tecnología, las pantallas, las redes y la inteligencia artificial. Es también una forma de pensar la política del presente, no solamente desde la perspectiva local sino con una mirada más panorámica sobre lo que está pasando a gran escala.

Por el otro, un experimento: un juego del que participa el público con el celular en la mano y que, al final de cada función, reparte un millón de pesos entre los espectadores según cómo jugaron.

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- "Socavón". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Espectáculo teatral y audiovisual acerca del genocidio. Dirección: Mariano Martínez. Dramaturgia: Luis Cano. Actúan: Laura Copello, Guillermo Penalves, y Graciana Tucat.

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- “Las Juanas, una herejía cósmica”. 21hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Un profundo homenaje al universo de la mujer inspirada en la vida de Juana Manso, Juana La loca, Jean DArc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que lucharon por sus ideales, vivieron la prisión, fueron a la guerra, liberaron a sus pueblos, las sepultaron bajo otro nombre, murieron en la pobreza pero quedaron estampadas en los billetes de sus países.

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- "Artículo 19, el experimento". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



La obra plantea una hipótesis de experimento que tiene lugar en 1933, en una base secreta del Ejército Argentino. Allí un Soldado es obligado a participar en una serie de pruebas para estudiar los efectos del llamado Artículo 19, una misteriosa sustancia derivada de una planta que, según el prócer Manuel Belgrano, podría cambiar el destino de nuestra Nación. En clave de comedia satírica, la obra se mete con las arbitrariedades del poder y la rigidez de las instituciones. Dramaturgia: Francisco Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Actúan: Fran Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Dirección: Manuel Melgar, Esteban Trivisonno

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- "450 partículas por millón". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Una ficción especulativa sobre un futuro en el que respirar también se convierte en una forma de resistencia. En un mundo devastado por la contaminación, el aire exterior se volvió letal y la humanidad sobrevive bajo sistemas extremos de control. Una doctora desarrolla el Proyecto Perpetuo, un experimento destinado a modificar el cuerpo humano para adaptarlo a las nuevas condiciones del planeta. Perpetuo, un prisionero insurgente señalado como terrorista por la élite gobernante, es tomado como sujeto de prueba. Aislados junto a un sistema de inteligencia artificial, deberán enfrentarse a los límites entre lo humano y lo artificial, entre la supervivencia y la libertad. "450 partículas por millón" combina teatro físico, dramaturgia y experimentación visual para construir un universo distópico y sensorial. Dirección y dramaturgia: Gabriel Giliberto. Interpretación: Macarena Villalobo, Lautaro Zencic y Vane Deloreto

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- "Todo terminará para Navidad". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: viernes 18 de septiembre

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

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- "Eva y Victoria". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

SINOPSIS: La obra refiere a un encuentro imaginario entre Eva Perón y Victoria Ocampo. Evita acude a Victoria para pedirle apoyo para un proyecto de ley que permita votar a las mujeres. Representantes de dos mundos distintos, sus palabras, ironías, agresiones y confesiones simbolizan las diferencias sociales, pero también un punto de encuentro, planteando un debate profundo y a la vez actual de nuestra Argentina dividida. Autor: Mónica Ottino. Dirección: Raquel Monti. Elenco: Alejandra Rubino, Marcela Moreno y Adrian Frontera

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- “Cuando te mueras del todo”. 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Una historia que narra el matrimonio de Laura y Fabián el cual termina de la peor manera. Lo que en cualquier otro caso podría ser una tragedia... acá solo significa que el plan fue puesto en marcha. Todos los cómplices llegan listos para la acción, pero ni el complot familiar ni la contención psicológica parecen ser útiles cuando la escena del crímen desafía toda lógica y los pone en riesgo de enfrentar las consecuencias. Te invitamos a disfrutar de esta tragicomedia ácida e incómoda, donde la cruda realidad se mezcla con lo absurdo, dando lugar a la risa y la incertidumbre. ¿La verdad saldrá a la luz? Elenco: Guillermina Alba, Fabricio Poquet, Elisa Marsiglia, Clara Di Tomaso, Nicol Herrera y Paula Peña. Dirección: Guillermina Alba

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- "Condenado Amor". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

El amor puede ser aliado y verdugo al mismo tiempo. Dramaturgia y dirección: Adrián Oscar Andrada. Actúan: Pablo Samudio, Jorge Marcote, Miriam Bordoni, Ludmila Almoualem, Manu Terrier. Participación especial: Gloria de Giusti

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- "Avioncitos". 21hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



“Avioncitos” combina humor, vivencias escolares y situaciones cotidianas llevadas al absurdo, pieza a cargo de “La Profesora Argentina”, excéntrica y locuaz, que transforma la vida escolar en un espectáculo hilarante. Esa profe está en la piel de la actriz María Victoria Franchi, quien trae sus métodos y ocurrencias, que sorprenden y convierten al público en su alumnado y la clase se transforma en una auténtica fiesta. “La Profesora Argentina” es un personaje cómico que viene recorriendo escenarios de la ciudad y el país desde hace más de una década. En su rol de presentadora, Franchi ha participado de eventos, espectáculos e importantes festivales. En el 2022 “La Profesora Argentina” recibió una mención especial del Premio Juana Manso por el trabajo audiovisual “La Profesora Argentina en los márgenes de la historia”.

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- "Agencia de Placeres". 21hs. EC Expresiones (Entre Ríos 1437)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Todos llegan a la Agencia buscando algo distinto. Todos se van con algo que no esperaban encontrar. Agencia de Placeres es una experiencia teatral inmersiva que propone al público dejar de ser un simple espectador para formar parte de un recorrido donde cada encuentro, cada decisión y cada silencio construyen la historia. Con una estética elegante y un clima que oscila entre el humor, el suspenso y la emoción, la obra invita a descubrir qué ocurre cuando alguien decide darse, por fin, permiso para vivir. Autoría: Julián Mautino y La Jua Jua Juárez. Dirección: Julián Mautino. Elenco: Ornella Garella, Silvia Lorenzano, Verónica Pecorari, Camila Delmastro, Julián Mautino y La Jua Jua Juárez

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el jueves.

>> Leer más: "Saraos Uranistas": el exitoso musical que reimagina las fiestas nocturnas LGBTIQ+ del 1900

Sábado 12 de septiembre

- "Saraos uranistas". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Saraos uranistas fue la forma en que el sistema médico y policial higienista de principios del siglo XX en Argentina llamó a las fiestas nocturnas donde se reunían, principalmente, las maricas y travestis de la época. Estos encuentros, que despertaban el pánico moral de la sociedad porteña del 1900, fueron capturados y detallados tanto en archivos de psiquiatría como en notas periodísticas del momento, siempre haciendo foco en lo depravado, lo torcido y lo desviado del asunto.

Saraos uranistas es una obra de teatro musical que surge de imaginar un improbable evento histórico: el encuentro de La Bella Otero, travesti porteña, y sus amigas con Francisco De Veyga, médico de la policía de Buenos Aires. El delirio se filtra en el discurso médico. Fantasear con imágenes del pasado que nos prometen otros futuros. Saraos Uranistas es un ejercicio de re-imaginación, un «qué hubiera pasado sí» que nos habilita una silueta de utopía.

Dramaturgia y dirección: Juanse Rausch. Composición musical: Gabriel Illanes. Actúan: Maiamar Abrodos, Lucía Adúriz Bravo, Manuel di Francesco, Emiliano Figueredo, Tomás Wicz, Manu Fanego.

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- "Potestad". 21hs. Espacio Dorado del Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349, subsuelo)

Una obra que interpela la memoria. Es un dispositivo crítico, que muestra el rostro del monstruo y su humanización, sus sentires; buscando la empatía del público a través de una historia en la cual a un hombre le quitan su hija y luego el velo cae y aparece el horror. Actuación: Marcelo Pascale y Julia Monti. Dirección: Mariale Barile

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- "Los animales". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Una familia. Una casa. Un archivo desordenado. Recuerdos que aparecen, se contradicen y se inventan. Los animales es un falso documental sobre la memoria, la infancia y las ficciones que construimos para contar nuestra propia historia.

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- "Ito, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: sábado 19 de septiembre

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro.

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- "Nidos de agua". 16hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Teatro para infancias de 0 a 3 años.



Un viaje que fluye, que empieza chiquito como una gota que juega, crece y se hace grande como un mar que nos arrulla y nos envuelve. Sueños, recuerdos, imágenes y preguntas... ¿Qué son las nubes? ¿Y el agua?¿Llueve o llovizna? Las actrices titiriteras atesoran sus vivencias de infancia con el agua. Una gotita se transforma en correntada, lluvia, río, hasta convertirse en un mar en el cual zambullirse y disfrutar. Un mar que despliega su poética, sus olas, su textura, su sonido y los seres que lo habitan. Autoría e interpretación: Viviana Rogozinski, Telma Skocznadek

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- "La función de los invisibles". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

En un punto perdido de una ruta desierta, un auto detenido y un trapecio al costado del asfalto se convierten en el escenario fortuito para un grupo de comediantes y artistas circenses que parecen haber quedado suspendidos en el tiempo. Entre el absurdo, la intemperie y la melancolía de las funciones suspendidas, los personajes transitan sus propios fracasos, los silencios acumulados y las verdades postergadas, descubriéndose de pronto ante la mirada de alguien que, desde las sombras, los estaba observando.

Con dramaturgia y dirección de Gustavo Di Pinto, La función de los invisibles llega en septiembre a La Orilla Infinita nacida del despojo y la resistencia: una troupe de artistas varados que funciona como metáfora universal sobre el pánico humano a desaparecer y ser olvidados.

Actuación: Clara Galindo, Santiago Pereiro, María Florencia Echeverría, Analía Saccomanno, Juan Manuel Raimondi, Juan Alberto Pereiro, Lorena Salvaggio, Laura Fuster, Galo De Lorenzo y Manuel González

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

- "Comando geronte". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Una historia de acá a la vuelta. Con situaciones desopilantes. Conmovedora y divertida. Dramaturgia y dirección: Miguel Franchi. Actúan: Tito Gómez y Evangelina Bruno

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)



La obra Justo en lo mejor de mi vida es una tragicomedia argentina escrita por Alicia Muñoz que mezcla humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. El mensaje central es que muchas veces uno toma conciencia del verdadero sentido de la vida “justo en lo mejor de su vida”, cuando cree que todavía tiene tiempo por delante. Autor: Alicia Muñoz Dirección: Raquel Monti. Elenco: Raquel Monti, Marcela Moreno, Alejandro Silveira, Diego Filleaudeau y Alejandra Rubino

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- "El Yarco, hasta donde topa". 21hs. Multiespacio Nicaso (San Lorenzo 1055)



Mauricio Nozica presenta su nuevo espectáculo humorístico. Luego de su rotundo éxito en redes sociales, las insólitas ocurrencias y los grotescos personajes de Mauricio Nozica están listos para encontrarse con el público en un espectáculo cargado de humor e histrionismo.

El show aborda las costumbres cuyanas con un desparpajo desenfrenado, cuenta con extravagantes anécdotas del propio Mauricio y juega con características humorísticas de México, España, Alemania y otras partes del mundo, dando cuenta de una versatilidad que va más allá de la pantalla.

Su capacidad para fusionar lo local con lo internacional, sin perder autenticidad, redunda en situaciones absurdas que lo convierten en un espectáculo imperdible en todas las latitudes.

El show combina momentos de stand up, improvisación teatral, monólogos y personajes como “La Gladys” y “El Mariachi”, que despliegan una amplia variedad de recursos humorísticos.

- "Hasta el martes, momentos de una amistad". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre



Con Fernando Panzeri y Gloria Scheno. Dirección Mónica Toquero. De Veronica McLoughlin

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- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el viernes.

>> Leer más: Tras el éxito de "En el barro", Camila Peralta vuelve a Rosario con "Suavecita"

Domingo 13 de septiembre

- "Suavecita". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. El Dr. Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales. Suavecita viene a traccionar dos universos: por un lado, el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes; y por otro lado, el universo de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital público del conurbano. En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella, con un objetivo más terrenal que mágico: ganar dinero para mantener a su hija y darle las mejores condiciones de vida posibles. Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en el relato de Suavecita mientras descubre que su don es más grande de lo que imagina.

La obra obtuvo numerosos premios y reconocimientos, entre los que se destacan: Premio Ace 2024 a Camila Peralta por actuación femenina en obra para un solo personaje, Premio Trinidad Guevara 2023 a Camila Peralta por revelación femenina, Premio María Guerrero 2023 en las ternas Mejor actuación unipersonal para Camila Peralta, Mejor Fotografía para Facundo “Irisch” Suárez y Mejor Iluminación para Fernando Chacoma.

Escrita y dirigida por: Martín Bontempo. Actúa: Camila Peralta

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- "Caballito de batalla". 20hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Todos tenemos un caballito ganador que va al frente y nos rescata. Pero ¿qué sucede si un día pasa de moda? ¿Se puede sobrevivir a esa orfandad? ¿Cómo hacer casita en la intemperie cuando el paraguas que nos protegía se quiebra entre las manos? Ivi y Sebastián conviven y por la ventana entra el silbido de los hombres trabajando. Ivi es bailarín y se siente inseguro, espera dar todo de sí pero piensa demasiado. Sebastián es fotógrafo y está cansado de mirar, tiene los ojos enrojecidos y cultiva una inconsciencia feliz. Un día llega Alcides, el maestro mayor de obras de la construcción vecina, que trae una vitalidad que mueve los cimientos y el triángulo se contorsiona hasta perder sus lados. Actúan: Felipe Haidar, Juan Nemirovsky y Emiliano Dasso. Dramaturgia y dirección: Gastón Díaz

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- "Todas las aves en vos". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)

La obra presenta una historia que visibiliza la realidad de muchas mujeres de mediana edad en plena crisis respecto de los vínculos y roles sociales hacia la mujer. Todo es narrado desde una poética ornitológica dando protagonismo a las aves más representativas de nuestra región, valorizando sus cantos y costumbres en el marco del Paraná. Actriz: Magalí Eguiluz. Dramaturgia y Dirección: María Florencia Echeverría

- "Victoria". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

En una realidad atravesada por la desigualdad y el desamparo, hay hechos que incomodan, generan incertidumbre y que algunos prefieren no ver. Actúan: Romina Benvenutti, Nadia Moreno y Diego Actis. Dramaturgia y dirección: Alejandro Llamosas

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- "Desgaste Articular". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: 27 de septiembre



El privilegio de quienes pagan se apoya en el trabajo de quienes después desprecian. Las personas son un servicio que se compra. Dramaturgia y Dirección: Mariana Valci. Elenco: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailén Formaggio, Andrea Guast, Fede Morabito, Julián Morabito, Mar Orellano, Gabriel Sánchez e Ian Sweeney

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- "Por los errores que nos juntan". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Actúan: Nélida Berdini, Agustina Martín, Susana Peralta, Fernando Piccolini, Carolina Martín, Leticia Contesti