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Cuti y Roberto Carabajal traen su histórica peña a Rosario de la mano de BrindisTv

El evento se presentará por primera vez en la ciudad con invitados especiales de distintos géneros. La cita es el 12 de junio próximo en el Bioceres Arena

Morena Pardo

Por Morena Pardo

17 de mayo 2026 · 08:00hs
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Cuti y Roberto Carabajal traen por primera vez su histórica peña a Rosario. Tendrá lugar el 12 de junio en el Bioceres Arena.

Cuti y Roberto Carabajal traen por primera vez su histórica peña a Rosario. Tendrá lugar el 12 de junio en el Bioceres Arena.

La peña Sonckoy Carabajal es un espacio legendario del folklore nacional. Movilizada por Cuti y Roberto Carabajal, que llevan casi cuarenta años tocando codo a codo como dúo, se realiza hace más de un cuarto de siglo en distintos lugares del país. El 12 de junio próximo, con BrindisTv como uno de los organizadores, llegará por primera vez a Rosario. El Bioceres Arena se transformará en un espacio de encuentro en torno al baile, canto y la gastronomía, fiel a la tradición santiagueña. Además, habrá invitados “locales, regionales y otros con trascendencia más nacional”, del ámbito del folklore, el rock y de la cumbia santafesina.

A principio de 2026, la peña Sonckoy fue reconocida como Peña Oficial del Festival de Cosquín. Apenas unos meses antes, fue parte de los masivos festejos por el cumpleaños de “la abuela” María Luisa Paz de Carabajal, que año a año convocan a decenas de miles de personas a la ciudad de La Banda, de donde es oriundo Cuti y su familia.

A raíz de esta itinerancia del evento, y del “renacer” del folklore que se observa en un renovado vínculo de los jóvenes con los géneros de raíz, Cuti y Roberto girarán por el país en formato peña contemporánea, “encendiendo el fuego y el canto” en distintos rincones de la Argentina. La primera parada será en Rosario.

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El renacer del folklore

Cuti Carabajal tiene 79 años y es uno de los compositores de chacarera más prolíficos de la historia, autor de clásicos como “Dejame que me vaya” (con letra de Roberto Ternan) y “La pucha con el hombre” (con letra de Pablo Raúl Trullenque). Creó el grupo Las Voces de Salavina, integró Los Carabajal, y fue parte de Los Manseros Santiagueños antes de formar un dúo con su sobrino Roberto. Juntos, estuvieron de gira por el mundo, hasta por Japón. En 2025, fue nominado a los Premios Goya como actor revelación por interpretar a su hermano Carlos en la película española “La estrella azul”.

Aún con este recorrido, recientemente experimentó una nueva forma de popularidad, de la mano de Milo J, que lo mencionó a Cuti como referente en cuanta entrevista tuvo oportunidad. También lo invitó a cantar al Movistar Arena y a Vélez.

“Ahí se abrió un portón enorme. Cantamos ‘La pucha con el hombre’ y todos los chicos la cantaban como locos. A la salida me pedían fotos, autógrafos. En el Festival de la Chacarera los chicos también amontonados pidiendo autógrafos”, contó el músico en diálogo con La Capital.

“Milo fue uno de los causantes de eso, porque empezó a cantar estas canciones y declarar que le gustaba el folklore. Cuando estaba grabando su disco, me llamó y me consultó si tenía alguna chacarera para pasarle. Yo tenía un álbum de cien chacareras más o menos. Todo eso fue el comienzo de algo, como lo que estamos gestando ahora, encendiendo el fuego y el canto en Rosario”, agregó.

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El fenómeno del folklore entrelazándose con otras formas de la música popular no empieza ni se detiene en Milo. Pero muchos de esos caminos llevan a Cuti: Trueno está grabando dos temas suyos, Karina agregó uno a su repertorio y pronto algo de Meta Guacha en el mismo sentido. ”A mí todos los días me sorprende algo. Estábamos hablando de invitar a Karina a grabar algo con nosotros y justo me mandan que ella estaba cantando ‘Dejame que me vaya’. Es mágico todo”, afirmó Carabajal.

“Pienso que ahora la gente ya no sale porque sí, sale a encontrarse. En todos lados, donde vayas, hay peñas. En cualquier lado se arman, en una habitación, en una galería, en un patio. Eso es lindo. Los jóvenes están re despiertos cantando folklore y eso no se veía hace mucho”, agregó el músico.

Al momento de explicar por qué eligieron Rosario para iniciar este formato itinerante de la peña Sonckoy (que significa “corazón” en quechua), Cuti fue categórico: “Es la segunda capital de los santiagueños”. Esta afirmación surge, en parte, de la actividad que desde 1944 sostuvo el Centro de Residentes Santiagueños en Rosario. En torno a ese espacio se formó una fuerte comunidad que “organizaba peñas en clubes y distintos lugares” de la ciudad, y de la que fueron parte músicos como José “la Oveja” Montoya y Quiquino Sánchez. En esos encuentros tocaron varias veces Los Carabajal en el siglo pasado.

“Cuando andaba el tren Estrella del Norte, paraba aquí en Rosario y cambiaba de vía o de máquina. Demoraba quince, veinte minutos. Los santiagueños iban corriendo a los boliches a buscar vino o algo para comer. Más de uno demoró de más y se quedó en Rosario porque el tren lo dejó”, dijo Cuti, haciendo honor a su sentido del humor omnipresente e implacable. “Me gusta mucho Rosario. Siempre nos han tratado muy bien, con mucho cariño. Anduve por varias peñas de aquí con amigos”, agregó.

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Después de una vida entera tocando folklore, Carabajal no para. “Los viajes son lo más difícil para mí, porque cansa. Pero después uno llega al lugar y se encuentra con la gente. Y el escenario te calma todo. La gente te realza. Ahora vamos a hacer una gira de dos semanas por la Patagonia. Ya estuvimos hace poco, haciendo otras localidades, llegamos hasta Ushuaia. Es muy lindo llevar la música por todos lados”, aseguró.

Con tanto show encima y con un repertorio tan extenso y popular, Cuti y Roberto afirman su fortaleza en el vínculo afectivo de la gente con sus canciones. “Yo fui un elegido de los poetas, porque me han arrimado muchas letras. Tuve esa suerte y he hecho muchas canciones que han gustado mucho a los consagrados y a los jóvenes también. Me han grabado desde Los Chalchaleros, Mercedes Sosa. Cuando vamos a elegir canciones para grabar un disco o hacer un teatro, se impone lo que le gusta a la gente. Si es nueva, tenemos el saber de qué es lo que puede llegar a gustar, tanto desde la poesía como la confección de la música. Yo soy más de componer y Roberto es el que canta. Así nos vamos entendiendo”, detalló el músico.

“Creo que es importante cantar nuestra canciones, y tener estética en la música. Así hemos tenido siempre aceptación en todo el país. La gente tiene mucho cariño por nosotros, por nuestras canciones. Ya estamos cumpliendo cerca de 40 años como dúo, después del desprendimiento del conjunto de Los Carabajal. Es mucho. Lo raro es que Roberto tiene un carácter distinto al mío y la gente nos pregunta cómo hacemos para llevarnos bien. Pero es un trabajo, somos profesionales”, cerró.

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