El emotivo mensaje con el que Cris Morena recordó a Romina Yan y su nieta Mila

Cris Morena recordó a Romina y a Mila en un sentido posteo en Instagram

Después de meses difíciles para su familia, Cris Morena compartió en sus redes un mensaje profundamente emotivo en el que recordó sus dos duras pérdidas, la muerte de su hija Romina Yan y el reciente fallecimiento de su nieta Mila. Entre fotos y un sentido texto, la productora las recordó en un día especial.

La elección de la fecha del posteo, 28 de septiembre, no fue casualidad. Este día se ha vuelto sumamente significativo para su familia ya que es cuando falleció Romina. De hecho, este 2025 se cumplen 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses desde aquel accidente en Miami que le quitó la vida a su nieta Mila Yankelevich.

“Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno” , escribió la productora. Este fue el comienzo de una conmovedora carta que acompañó con imágenes de los momentos vividos juntas.

El posteo de Cris Morena recordando a Mila y Romina

En su cuenta de Instagram, Cris Morena escribió una carta dirigida a su hija y su nieta, que compartió con sus seguidores. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”, comenzó.

A pesar de la tristeza que este tipo de hechos despierta, la productora mostró que se mantiene firme y tratar de ser positiva: “Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor”. Para eso, se nutre del recuerdo de su familia: “Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”, aseguró.

En ese marco, confesó: “Duele y cómo duele… pero también son mi “súper poder” porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos”.

Para concluir con su mensaje contempló: “La vida es un segundo” y agregó: “¡Y en honor a las dos vivo a pleno! ¡Y con todo!”. “Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo Ro y Mila, están en mí”, cerró, abrazando el recuerdo de su familia y enseñando una lección de resiliencia a sus lectores.

El trágico accidente que se llevó la vida de Mila Yankelevich

El trágico accidente ocurrió por la mañana del 28 de julio de este año cuando el velero en el que viajaba Mila Yankelevich junto a otros cuatro niños y dos adultos fue embestido por una barcaza, provocando que la embarcación se hundiera.

Mila, de 7 años, y otra nena de 13, fueron trasladadas de urgencia al Jackson Memorial Hospital. Lamentablemente, allí fueron declaradas muertas. Asimismo, cuatro personas fueron reportadas como heridas.

Testigos del hecho reportaron que, desde la orilla, se vio cómo se estrellaron ambas embarcaciones y todos los ocupantes del velero salieron despedidos.

Algunos días más tarde, una niña de 10 años con familiares argentinos se confirmó como la tercera víctima fatal del accidente.