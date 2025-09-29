La Capital | Zoom | Cris Morena

El emotivo mensaje con el que Cris Morena recordó a Romina Yan y su nieta Mila

La productora rompió el silencio y realizó un posteo en redes sociales en el que se refirió a sus dos trágicas pérdidas

29 de septiembre 2025 · 10:29hs
Cris Morena recordó a Romina y a Mila en un sentido posteo en Instagram

Cris Morena recordó a Romina y a Mila en un sentido posteo en Instagram

Después de meses difíciles para su familia, Cris Morena compartió en sus redes un mensaje profundamente emotivo en el que recordó sus dos duras pérdidas, la muerte de su hija Romina Yan y el reciente fallecimiento de su nieta Mila. Entre fotos y un sentido texto, la productora las recordó en un día especial.

La elección de la fecha del posteo, 28 de septiembre, no fue casualidad. Este día se ha vuelto sumamente significativo para su familia ya que es cuando falleció Romina. De hecho, este 2025 se cumplen 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses desde aquel accidente en Miami que le quitó la vida a su nieta Mila Yankelevich.

“Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”, escribió la productora. Este fue el comienzo de una conmovedora carta que acompañó con imágenes de los momentos vividos juntas.

>>Leer más: Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta: "Romina está con Mila"

El posteo de Cris Morena recordando a Mila y Romina

En su cuenta de Instagram, Cris Morena escribió una carta dirigida a su hija y su nieta, que compartió con sus seguidores. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”, comenzó.

A pesar de la tristeza que este tipo de hechos despierta, la productora mostró que se mantiene firme y tratar de ser positiva: “Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor”. Para eso, se nutre del recuerdo de su familia: “Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”, aseguró.

En ese marco, confesó: “Duele y cómo duele… pero también son mi “súper poder” porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos”.

Para concluir con su mensaje contempló: “La vida es un segundo” y agregó: “¡Y en honor a las dos vivo a pleno! ¡Y con todo!”. “Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo Ro y Mila, están en mí”, cerró, abrazando el recuerdo de su familia y enseñando una lección de resiliencia a sus lectores.

Embed

>>Leer más: La muerte de Romina Yan, la tragedia familiar que antecedió al accidente de Mila

El trágico accidente que se llevó la vida de Mila Yankelevich

El trágico accidente ocurrió por la mañana del 28 de julio de este año cuando el velero en el que viajaba Mila Yankelevich junto a otros cuatro niños y dos adultos fue embestido por una barcaza, provocando que la embarcación se hundiera.

Mila, de 7 años, y otra nena de 13, fueron trasladadas de urgencia al Jackson Memorial Hospital. Lamentablemente, allí fueron declaradas muertas. Asimismo, cuatro personas fueron reportadas como heridas.

Testigos del hecho reportaron que, desde la orilla, se vio cómo se estrellaron ambas embarcaciones y todos los ocupantes del velero salieron despedidos.

Algunos días más tarde, una niña de 10 años con familiares argentinos se confirmó como la tercera víctima fatal del accidente.

Noticias relacionadas
Fenómeno viral. Largas colas en la inauguración The Cheesecake Factory Bakery en Alto Palermo.

El cheesecake viral llegó a Argentina y ya hay polémica por el precio de las porciones

Camila Plaate con la Concha de Plata a la Interpretación de Reparto por su actuación en Belén

Fue premiada en San Sebastián y recordó a las víctimas del triple femicidio

Incotrolables se titula el nuevo éxito de Netflix

Una miniserie de misterio de apenas ocho capítulos es furor en Netflix

Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan este inquietante suspenso de Netflix

Netflix: una serie erótica de suspenso psicológico se roba todas las miradas

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Lo último

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

También fue aprehendido un barra de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez, en la misma causa que investiga narcomenudeo y hechos violentos

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos
La Ciudad

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Ovación
Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur
Ovación

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

La ropa de Newells: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

La ropa de Newell's: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131