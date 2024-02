Con look nuevo, Coti Romero volvió a la televisión y opino sobre la canción de su ex novio

Coti Romero, ex participante de Gran Hermano, llamó la atención de todos sus fanáticos en las redes sociales luego de pasar por la peluquería para renovar su look . Con la valentía -para probar nuevos estilos- que la caracteriza y su picante personalidad, la joven mostró en su cuenta de Instagram imágenes de su nuevas extensiones rubias , que alargan su característica cabellera con mucha naturalidad.

La correntina ya había sorprendido a todos al presentarse en otras oportunidades con nuevos looks, entre ellos un tono cobrizo en la pista del Bailando, pero en esta ocasión le sumó su aparición tras la publicación de la primera canción de Alexis “Conejo” Quiroga, su ex pareja a quien conoció dentro del reality de la casa más famosa del país.

El tema llamado “Ya no eres” deja entrever una posible dedicatoria especial a Coti: “Ya no me interesa lo que piensas. Ya no me interesa a quién besas. Ya no tengo ganas de intentar otra promesa. Ya no me interesa lo que sientes. Ya no importa qué tengo pendiente. Es que ya no eres la verdad, eres la que miente”, comienza la canción.

“Ahora, busco melodías en los labios de otro cuerpo. Ando buscando un amor, un amor que me ame en serio. Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado, tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado”, continúa el tema debut del cordobés.

La letra de la canción es bastante sugerente, aunque no hay ninguna mención explícita. Por su parte, el "Conejo", autor de este tema de cuarteto, rechazó cualquier vinculación de su música a su expareja.

En el día de ayer, en su regreso a "Los Ángeles de la Mañana" (LAM), Coti Romero no pudo evitar ser interrogada sobre el debut musical de su ex pareja. Cuando las angelitas le preguntaron si creía que la letra era una dedicatoria por parte de Alexis, la ex hermanita respondió de manera tajante: "No le presté mucha atención a la letra, pero no lo creo. Cada uno está enfocado en lo suyo, en su futuro”.

Además, Coti reveló un simpático detalle: “Me da gracia porque empecé clases de canto”.