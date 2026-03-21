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Rugby: con estuche nuevo arranca el Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

El torneo regional de rugby más competitivo del país se presenta este año con dos divisiones: Top 10 y Segunda División

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

21 de marzo 2026 · 06:20hs
Jockey Club Rosario

Jockey Club Rosario, bicampeón del TRL, comienza la defensa del título en Venado Tuerto, enfrentando a su homónimo.

Con estuche nuevo, pero con el mismo rugby competitivo, el Torneo Regional del Litoral (TRL) sale a escena de forma remozada, con solo dos niveles de competencia y al igual que en la temporada anterior se disputará con el Torneo del Interior intercalado en su calendario.

Con el nuevo formato de Top 10 y con la Copa Banco Macro en juego, en el campeonato de Primera División los equipos jugarán todos contra todos a dos ruedas en una primera fase regular, y los cuatro mejores avanzarán a las semifinales. Jockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes, GER, Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing, CRAI, Jockey Club Venado Tuerto y Universitario de Rosario serán los equipos que, desde este sábado, disputarán la máxima categoría, que tendrá descenso directo.

En Rosario, un solo partido

Por esos caprichos del fixture, en este arranque del TRL se jugará un solo partido en Rosario. Será el que protagonicen en el Grantfield, Old Resian y Gimnasia y Esgrima bajo la supervisión de Carlos Poggi.

En esta primera fecha, Jockey Club Rosario, bicampeón vigente, comenzará a la defensa del título visitando a su homónimo de Venado Tuerto en el sur santafesino. El partido comenzará a las 16 y será dirigido por Juan Vega.

Duendes, en tanto, visitará a Crai en la capital provincial a Crai, cotejo que será dirigido por Facundo Gorla, mientras que su vecino del barrio Las Delicias, el ascendido Universitario hará lo propio con Santa Fe Rugby en Santo Tomé con el arbitraje de Juan Moyano.

Finalmente, el clásico paranaense entre Paraná Rowing y Estudiantes se jugará desde las 17 en el Anexo Deportivo El Yarará con el arbitraje de Joaquín Zapata.

Segunda división del Regional

También hoy comenzará a jugarse el torneo de Segunda División, es donde se presentan los cambios más significativos, ya que el número de clubes ascendió de 9 a 12. En la primera fase, los 12 equipos competirán en un formato de todos contra todos a una sola rueda, cubriendo 11 jornadas. En la segunda, los clubes se dividirán en dos zonas e seis, según su posición, para disputar cinco fechas adicionales: la Copa de Oro y la Copa de Plata. Ambas copas tendrán su propia definición por playoff (semifinales y final).

La gran importancia recae en la Copa de Oro, que no solo coronará al campeón, sino que además le otorgará el ascenso directo a la Primera División del Regional del Litoral 2027. El perdedor de la promoción de la Segunda División define su permanencia o descenso.

El programa de partidos es el siguiente: Círculo Rafaelino v. Logaritmo (Fabián Prats), Provincial v. Gimnasia de Pergamino (Carlos Perrono); Los Caranchos v. La Salle (Lucas Palacios); Alma Juniors v. Cha Roga Club (Carlos Manera) y Tilcara v. Regatas & Belgrano, (Gastón Britos)

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