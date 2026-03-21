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Enlace Uriburu: ya funciona una nueva línea de transporte

El servicio de colectivos brinda cobertura desde Buenos Aires y Uriburu hasta bulevar Seguí y avenida de Las Palmeras. Vincula barrios y áreas productivas y educativas de los distritos oeste, sur y sudoeste

21 de marzo 2026 · 06:30hs
El intendente Pablo Javkin presentó el Enlace Uriburu.

El intendente Pablo Javkin presentó el Enlace Uriburu.

La Municipalidad puso en marcha desde el pasado lunes un nuevo servicio de transporte público denominado Enlace Uriburu, que conecta sectores clave del oeste, sur y sudoeste de la ciudad, vinculando áreas productivas y educativas. En este marco, el intendente Pablo Javkin brindó precisiones de la nueva prestación de colectivos durante una actividad que tuvo lugar este jueves en el Park Empresario (Uriburu y Las Palmeras), uno de los puntos estratégicos alcanzados por el nuevo recorrido.

Acompañado por el empresario y referente del parque industrial, Jorge Weskamp, el intendente señaló: “En el año 2020 cambiamos la normativa de suelo industrial, y a partir de ahí se radicaron 183 empresas nuevas y queremos que haya más industria, porque más industria es más trabajo”, para a continuación indicar que, luego de mejorar la iluminación y la semaforización en la zona, “había quedado pendiente pensar en una línea de transporte urbano que, en los horarios de trabajo de las empresas, pudiera llevar y traer a los trabajadores”.

Con Movi  

“Surgió entonces la idea con nuestra empresa Movi, que se encuentra en un momento de compra de coches y mejoramiento de frecuencias, crear el Enlace Uriburu, que va a funcionar uniendo bulevar Seguí y Las Palmeras con esta zona”, describió el mandatario.

Asimismo, Javkin afirmó: “Este es un enlace, como nos gusta decir a nosotros, de los que no pasan por el centro sino que une barrios, en este caso del oeste, con lugares donde se trabaja y donde se produce”, y detalló: “Va a funcionar de lunes a viernes, de 5.30 a 18, que es el horario de mayor demanda, obviamente no los fines de semana, porque hicimos una encuesta con los trabajadores y la necesidad estaba muy marcada de lunes a viernes”.

De acuerdo a las cifras aportadas por referentes del parque industrial, con el flamante enlace del transporte público se verán beneficiados alrededor de 700 trabajadoras que pertenecen a las 31 empresas asentadas en la zona, un número que se verá ampliado próximamente ante “varios desembarcos programados”, según adelantaron.

Al respecto, el titular del Ejecutivo local sostuvo: “Mucha gente hoy viene en motos o en vehículos particulares, pero por muchas razones es mucho más seguro el enlace del transporte público que venir individualmente. Es también una mejora en la seguridad”.

Por último, sumó: “Nosotros creemos que fácilmente en los próximos 5 o 6 años vamos a tener en la zona el doble de las empresas que tenemos instaladas hoy. Entonces nuestra apuesta también es, sobre todo, a lo que viene”.

En tanto, Weskamp expresó su satisfacción por la implementación del nuevo servicio y agradeció a las autoridades por su implementación. “Este enlace es realmente un antes y un después para las empresas que están y las que van a venir, que son las que van a usufructuar de este servicio trascendente”, aseguró.

“Realmente hay muchos empleados que por ahora se trasladan en sus propios medios y que van a aprovechar esta circunstancia a futuro”, resaltó el empresario y reiteró su agradecimiento a los presentes por ser “parte de toda una historia de avances y progresos que hacen de esta zona de Uriburu una zona de gran futuro”.

Los detalles del servicio   

El servicio de enlace es prestado por la empresa Movi y funciona de lunes a viernes. El primer servicio inicia el recorrido a las 5.30 desde Uriburu y Buenos Aires, y el último a las 17.57 en Seguí y avenida de las Palmeras. Cabe destacar que no funcionará los días feriados, sábados y domingos. El cronograma de funcionamiento (cuadro horario) puede consultarse en la página web del Ente de la Movilidad, siendo planificado de acuerdo a las actividades de la zona industrial y educativas, teniendo en cuenta los horarios de ingreso y salida de trabajadoras, trabajadores y estudiantes.

Cabe destacar, además, que es posible realizar el transbordo gratuito con varias líneas del transporte urbano que llegan a los sectores de cobertura como: 103 R/N, 107 N, 112 R/N, 113, 121, 123, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 138 139, 140, 141, 142 R/N, 143, 136, 137 R/N, 145, 133 Soldini/Cabín 9, y Ronda Cur Sur.

De esta manera, el Enlace Uriburu permite vincular diferentes barrios de los distritos de la ciudad: en el oeste barrios El Fachinal, Godoy, Triángulo y Mercedes de San Martín; en el distrito sur los barrios Nuestra Señora de la Guardia, La Bajada y Las Heras, y en el sudoeste los barrios Santa Teresita, 25 de Mayo, Playa y Las Delicias. Respecto a los puntos de interés que conecta este servicio se destacan Seguí y Camino Límite de Municipio, la Escuela N 6.379, Park Empresario, avenida Uriburu y bulevar Avellaneda, Uriburu y Oroño, y Uriburu y San Martín.

Es importante remarcar que los usuarios disponen de opciones de pago a bordo mediante la tarjeta Sube, versión digital y a través de tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, y las tarjetas asociadas en celulares y relojes con tecnología NFC. También mediante código QR desde la app Sube y billeteras virtuales. A su vez, con la tarjeta física Sube y Sube digital se podrá efectivizar el trasbordo gratuito entre las distintas líneas del transporte urbano de la ciudad.

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