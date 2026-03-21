Enlace Uriburu: ya funciona una nueva línea de transporte

El servicio de colectivos brinda cobertura desde Buenos Aires y Uriburu hasta bulevar Seguí y avenida de Las Palmeras. Vincula barrios y áreas productivas y educativas de los distritos oeste, sur y sudoeste

La Municipalidad puso en marcha desde el pasado lunes un nuevo servicio de transporte público denominado Enlace Uriburu, que conecta sectores clave del oeste, sur y sudoeste de la ciudad, vinculando áreas productivas y educativas. En este marco, el intendente Pablo Javkin brindó precisiones de la nueva prestación de colectivos durante una actividad que tuvo lugar este jueves en el Park Empresario (Uriburu y Las Palmeras ), uno de los puntos estratégicos alcanzados por el nuevo recorrido.

Acompañado por el empresario y referente del parque industrial, Jorge Weskamp, el intendente señaló: “En el año 2020 cambiamos la normativa de suelo industrial, y a partir de ahí se radicaron 183 empresas nuevas y queremos que haya más industria, porque más industria es más trabajo”, para a continuación indicar que, luego de mejorar la iluminación y la semaforización en la zona, “había quedado pendiente pensar en una línea de transporte urbano que, en los horarios de trabajo de las empresas, pudiera llevar y traer a los trabajadores”.

“Surgió entonces la idea con nuestra empresa Movi, que se encuentra en un momento de compra de coches y mejoramiento de frecuencias, crear el Enlace Uriburu, que va a funcionar uniendo bulevar Seguí y Las Palmeras con esta zona”, describió el mandatario.

Asimismo, Javkin afirmó: “Este es un enlace, como nos gusta decir a nosotros, de los que no pasan por el centro sino que une barrios, en este caso del oeste, con lugares donde se trabaja y donde se produce”, y detalló: “Va a funcionar de lunes a viernes, de 5.30 a 18, que es el horario de mayor demanda, obviamente no los fines de semana, porque hicimos una encuesta con los trabajadores y la necesidad estaba muy marcada de lunes a viernes”.

De acuerdo a las cifras aportadas por referentes del parque industrial, con el flamante enlace del transporte público se verán beneficiados alrededor de 700 trabajadoras que pertenecen a las 31 empresas asentadas en la zona, un número que se verá ampliado próximamente ante “varios desembarcos programados”, según adelantaron.

Al respecto, el titular del Ejecutivo local sostuvo: “Mucha gente hoy viene en motos o en vehículos particulares, pero por muchas razones es mucho más seguro el enlace del transporte público que venir individualmente. Es también una mejora en la seguridad”.

Por último, sumó: “Nosotros creemos que fácilmente en los próximos 5 o 6 años vamos a tener en la zona el doble de las empresas que tenemos instaladas hoy. Entonces nuestra apuesta también es, sobre todo, a lo que viene”.

En tanto, Weskamp expresó su satisfacción por la implementación del nuevo servicio y agradeció a las autoridades por su implementación. “Este enlace es realmente un antes y un después para las empresas que están y las que van a venir, que son las que van a usufructuar de este servicio trascendente”, aseguró.

“Realmente hay muchos empleados que por ahora se trasladan en sus propios medios y que van a aprovechar esta circunstancia a futuro”, resaltó el empresario y reiteró su agradecimiento a los presentes por ser “parte de toda una historia de avances y progresos que hacen de esta zona de Uriburu una zona de gran futuro”.

Los detalles del servicio

El servicio de enlace es prestado por la empresa Movi y funciona de lunes a viernes. El primer servicio inicia el recorrido a las 5.30 desde Uriburu y Buenos Aires, y el último a las 17.57 en Seguí y avenida de las Palmeras. Cabe destacar que no funcionará los días feriados, sábados y domingos. El cronograma de funcionamiento (cuadro horario) puede consultarse en la página web del Ente de la Movilidad, siendo planificado de acuerdo a las actividades de la zona industrial y educativas, teniendo en cuenta los horarios de ingreso y salida de trabajadoras, trabajadores y estudiantes.

Cabe destacar, además, que es posible realizar el transbordo gratuito con varias líneas del transporte urbano que llegan a los sectores de cobertura como: 103 R/N, 107 N, 112 R/N, 113, 121, 123, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 138 139, 140, 141, 142 R/N, 143, 136, 137 R/N, 145, 133 Soldini/Cabín 9, y Ronda Cur Sur.

De esta manera, el Enlace Uriburu permite vincular diferentes barrios de los distritos de la ciudad: en el oeste barrios El Fachinal, Godoy, Triángulo y Mercedes de San Martín; en el distrito sur los barrios Nuestra Señora de la Guardia, La Bajada y Las Heras, y en el sudoeste los barrios Santa Teresita, 25 de Mayo, Playa y Las Delicias. Respecto a los puntos de interés que conecta este servicio se destacan Seguí y Camino Límite de Municipio, la Escuela N 6.379, Park Empresario, avenida Uriburu y bulevar Avellaneda, Uriburu y Oroño, y Uriburu y San Martín.

Es importante remarcar que los usuarios disponen de opciones de pago a bordo mediante la tarjeta Sube, versión digital y a través de tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, y las tarjetas asociadas en celulares y relojes con tecnología NFC. También mediante código QR desde la app Sube y billeteras virtuales. A su vez, con la tarjeta física Sube y Sube digital se podrá efectivizar el trasbordo gratuito entre las distintas líneas del transporte urbano de la ciudad.