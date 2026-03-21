Falleció Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

En menos de una semana, el periodismo argentino tuvo que decirle adiós a dos figuras que trascendieron generaciones . Luego de la partida de Marcelo Araujo , este viernes murió Ernesto Cherquis Bialo , un hombre que contó y vivió de cerca muchísimas fundamentales de la historia deportiva.

El comentarista nacido en Uruguay tenía 85 años y estaba internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires por una enfermedad que le diagnosticaron en 2025. El deceso se confirmó a la noche y le puso fin a la vida de una voz que fue creciendo a la par de la industria de los medios de comunicación con la redacción de la revista El Gráfico como escenario principal.

El cronista argentino por adopción recorrió el mundo hasta convertirse en una voz autorizada del fútbol y el boxeo , la disciplina que también practicó en su juventud. Así llegó a convertise en amigo de Carlos Monzón y uno de los coautores de la autobiografía de Diego Maradona , dos de los máximos ídolos nacionales del siglo XX.

Cherquis Bialo se encontraba bajo tratamiento por leucemia en un centro de salud privado del porteño de Núñez. El año pasado ya había estado internado en el Hospital Alemán, donde superó un diagnóstico crítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2035197662966788355&partner=&hide_thread=false Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años.



Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus… pic.twitter.com/FmR8CUpjhJ — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 21, 2026

El periodista no pudo recuperarse de las secuelas de una neumonía bilateral detectada a mediados de 2025. "La falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula", comentó después de la recuperación.

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La recuperación anterior del comentarista deportivo había sido sorprendente. Según comentó después del alta hospitalaria, una de las profesionales que lo atendió le dijo: "‘No tengo buenas noticias. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar".

Si bien logró volver a su casa, el pronóstico sobre la salud del exdirector de El Gráfico no era favorable. En las últimas semanas volvieron a internarlo y, esta vez, los médicos confirmaron que el cuadro era irreversible.

¿Quién fue Ernesto Cherquis Bialo?

Ernesto Cherquis nació el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo. Su familia se mudó a Buenos Aires cuando era niño y en 1962 egresó de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos.

Hincha y socio de San Lorenzo, su carrera comenzó con la escritura y después pasó a otros formatos en los que se lució por su talento como cronista. En la radio llegó a conducir "La oral deportiva", el clásico programa de Rivadavia, y en la televisión fue uno de los grandes protagonistas de "Tribuna caliente", además de su rol como comentarista de fútbol y boxeo.

El periodista también llegó a ocupar un cargo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante los últimos años de la presidencia de Julio Humberto Grondona. A partir de 2009 se convirtió en el director de Medios y Comunicación, tarea que abandonó en 2014 por la muerte del titular de la entidad.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre", manifestaron los directivos de San Lorenzo a través de un comunicado. Así, la comunidad del Ciclón y sumó su voz a la de muchísimos amantes del deporte.