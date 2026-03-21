El turismo nacional crece con fuerza de cara al fin de semana largo de marzo

Despegar registró un incremento del 46 % en búsquedas de destinos nacionales y del 23 % en internacionales para el feriado del 24 de marzo, con Iguazú y Bariloche a la cabeza

El próximo fin de semana largo del 24 de marzo acelera la planificación turística en todo el país. Las búsquedas de destinos nacionales crecieron un 46 % respecto del último mes , según datos de la plataforma Despegar, mientras que las consultas por viajes al exterior subieron un 23 % en el mismo período. La tendencia confirma que los argentinos sostienen el hábito de aprovechar los feriados extendidos para escapar, aunque sea por pocos días.

"Los fines de semana largos siguen consolidándose como una gran oportunidad para realizar escapadas durante el año. Observamos que los turistas planifican cada vez más sus viajes combinando anticipación, financiación y búsqueda de experiencias, tanto dentro como fuera del país", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar. El perfil del viajero que emerge de los datos combina planificación anticipada con cierta flexibilidad para las reservas de último momento.

Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba concentran la mayor demanda dentro del país. Estos destinos permiten organizar estadías cortas con distintas propuestas: naturaleza, gastronomía y experiencias urbanas aparecen como los factores más buscados. El dato es relevante para Rosario, ciudad que históricamente actúa como punto de partida natural hacia Córdoba y el Litoral.

En el plano internacional, Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo y Búzios lideran las preferencias . La conectividad aérea, la competitividad cambiaria y la posibilidad de financiar el viaje en cuotas explican buena parte de ese dinamismo. Comparado con el mismo fin de semana largo del año pasado (del 21 al 24 de marzo de 2024), la demanda actual registra un salto significativo: 75 % más de búsquedas nacionales y 47 % más de internacionales.

La forma de pago se convirtió en un factor determinante para concretar viajes. "Hoy la flexibilidad en los medios de pago cumple un rol central: la posibilidad de pagar en cuotas o en dólares permite que más personas accedan a viajar y organicen mejor su presupuesto, impulsando la demanda para este tipo de feriados", agregó Cristi. El 45 % de las operaciones nacionales se realiza en cuotas, con preferencia por planes de tres y seis pagos. La tarjeta de crédito concentra el 62 % de las transacciones, seguida por Mercado Pago y la tarjeta de débito. Para los viajes al exterior, el pago en dólares sigue siendo una opción extendida.

El impacto en Chile y el fin del turismo de compras

El reverso de este auge local tiene nombre propio: Chile sintió durante la última temporada de verano la ausencia masiva de turistas argentinos. La Zona Central y la Costa chilena registraron una ocupación promedio del 65 %, Santiago alcanzó apenas el 52 % y San Pedro de Atacama llegó al 72 %. Solo la Patagonia chilena resistió, sostenida por el turismo europeo y estadounidense de alta gama.

Jaime Guazzini, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), calificó la situación como una "normalización" forzada. El cambio en las condiciones cambiarias y los nuevos precios relativos en Argentina desarticularon el llamado "turismo de compras", aquel fenómeno que solía desbordar las playas de Viña del Mar y los centros comerciales de Santiago. Los gremios chilenos coinciden en que el turismo interno local no alcanzó para compensar ese volumen de divisas.

Lo que durante décadas fue un flujo constante de argentinos cruzando la Cordillera entró en una etapa de ajuste. El fenómeno no es coyuntural: refleja un cambio estructural en la ecuación de costos que llevó a muchos viajeros a redescubrir destinos propios. Para el turismo doméstico, ese giro implica una oportunidad que los operadores locales y las ciudades intermedias como Rosario pueden capitalizar como escala o destino en sí mismo. Los números de esta semana parecen confirmar que esa reconversión ya está en marcha.

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