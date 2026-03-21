La Capital | Turismo | turismo

El turismo nacional crece con fuerza de cara al fin de semana largo de marzo

Despegar registró un incremento del 46 % en búsquedas de destinos nacionales y del 23 % en internacionales para el feriado del 24 de marzo, con Iguazú y Bariloche a la cabeza

21 de marzo 2026 · 09:05hs
El turismo nacional crece con fuerza de cara al fin de semana largo de marzo

El próximo fin de semana largo del 24 de marzo acelera la planificación turística en todo el país. Las búsquedas de destinos nacionales crecieron un 46 % respecto del último mes, según datos de la plataforma Despegar, mientras que las consultas por viajes al exterior subieron un 23 % en el mismo período. La tendencia confirma que los argentinos sostienen el hábito de aprovechar los feriados extendidos para escapar, aunque sea por pocos días.

"Los fines de semana largos siguen consolidándose como una gran oportunidad para realizar escapadas durante el año. Observamos que los turistas planifican cada vez más sus viajes combinando anticipación, financiación y búsqueda de experiencias, tanto dentro como fuera del país", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar. El perfil del viajero que emerge de los datos combina planificación anticipada con cierta flexibilidad para las reservas de último momento.

Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba concentran la mayor demanda dentro del país. Estos destinos permiten organizar estadías cortas con distintas propuestas: naturaleza, gastronomía y experiencias urbanas aparecen como los factores más buscados. El dato es relevante para Rosario, ciudad que históricamente actúa como punto de partida natural hacia Córdoba y el Litoral.

Los destinos favoritos y el rol del pago en cuotas

En el plano internacional, Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo y Búzios lideran las preferencias. La conectividad aérea, la competitividad cambiaria y la posibilidad de financiar el viaje en cuotas explican buena parte de ese dinamismo. Comparado con el mismo fin de semana largo del año pasado (del 21 al 24 de marzo de 2024), la demanda actual registra un salto significativo: 75 % más de búsquedas nacionales y 47 % más de internacionales.

La forma de pago se convirtió en un factor determinante para concretar viajes. "Hoy la flexibilidad en los medios de pago cumple un rol central: la posibilidad de pagar en cuotas o en dólares permite que más personas accedan a viajar y organicen mejor su presupuesto, impulsando la demanda para este tipo de feriados", agregó Cristi. El 45 % de las operaciones nacionales se realiza en cuotas, con preferencia por planes de tres y seis pagos. La tarjeta de crédito concentra el 62 % de las transacciones, seguida por Mercado Pago y la tarjeta de débito. Para los viajes al exterior, el pago en dólares sigue siendo una opción extendida.

El impacto en Chile y el fin del turismo de compras

El reverso de este auge local tiene nombre propio: Chile sintió durante la última temporada de verano la ausencia masiva de turistas argentinos. La Zona Central y la Costa chilena registraron una ocupación promedio del 65 %, Santiago alcanzó apenas el 52 % y San Pedro de Atacama llegó al 72 %. Solo la Patagonia chilena resistió, sostenida por el turismo europeo y estadounidense de alta gama.

Jaime Guazzini, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), calificó la situación como una "normalización" forzada. El cambio en las condiciones cambiarias y los nuevos precios relativos en Argentina desarticularon el llamado "turismo de compras", aquel fenómeno que solía desbordar las playas de Viña del Mar y los centros comerciales de Santiago. Los gremios chilenos coinciden en que el turismo interno local no alcanzó para compensar ese volumen de divisas.

Lo que durante décadas fue un flujo constante de argentinos cruzando la Cordillera entró en una etapa de ajuste. El fenómeno no es coyuntural: refleja un cambio estructural en la ecuación de costos que llevó a muchos viajeros a redescubrir destinos propios. Para el turismo doméstico, ese giro implica una oportunidad que los operadores locales y las ciudades intermedias como Rosario pueden capitalizar como escala o destino en sí mismo. Los números de esta semana parecen confirmar que esa reconversión ya está en marcha.

---

Noticias relacionadas

City Tours USA: más de 40 años organizando excursiones en español por Estados Unidos y Canadá

La capital santafesina es un polo de entretenimiento, gastronomía y actividades costeras ideales para un viaje de escapada.

Santa Fe, el plan ideal para Semana Santa entre río, historia y sabores

Hoteles de alta gama ofrecen hospedaje para disfrutar con comodidad de una escapada durante el fin de semana largo.

Escapadas de otoño para viajar, reconectar y disfrutar el fin de semana largo

Free Way potencia las salidas grupales para viajeros que buscan nuevas experiencias.

Viajar acompañado: itinerarios que unen destinos y emociones

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Lo último

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Los Piojos, de luto: Dani Buira murió y la banda perdió a uno de sus fundadorees

Los Piojos, de luto: Dani Buira murió y la banda perdió a uno de sus fundadorees

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

La víctima de 32 años sufrió lesiones graves cuando se prendió fuego su auto en el área de carga de GNC

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable
La Ciudad

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Los Piojos, de luto: Dani Buira murió y la banda perdió a uno de sus fundadorees
Zoom

Los Piojos, de luto: Dani Buira murió y la banda perdió a uno de sus fundadorees

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC
Ovación

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

De desertor a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Por Ruth Oitana
La Región

De "desertor" a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Falleció Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino
Ovación

Falleció Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

Falleció Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

Falleció Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Rugby: con estuche nuevo arranca el Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

Rugby: con estuche nuevo arranca el Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro

Policiales
Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

La Ciudad
Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La Ciudad

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Enlace Uriburu: ya funciona una nueva línea de transporte

Enlace Uriburu: ya funciona una nueva línea de transporte

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Información General

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea
POLITICA

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo
POLICIALES

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983
Política

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional
Politica

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda
La Ciudad

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda

Polémica en la Cámara baja provincial por los 50 años del golpe de Estado
Política

Polémica en la Cámara baja provincial por los 50 años del golpe de Estado

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newells después de la renuncia de Sensini

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini