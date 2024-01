Bailando: Coti Romero y el Conejo Quiroga se enfrentaron en el teléfono

La ex pareja, antiguos participantes de Gran Hermano, volvieron a cruzarse en la decisión del público para definir quién continuaría en el certamen

A pesar de las tensiones generadas en la previa, sumado a la dolorosa ruptura que pasaron unos meses atrás, ambos participantes aflojaron tras la decisión del público y se dieron un sentido abrazo que sorprendió a todos.

Coti se despidió del certamen con lágrimas en los ojos: “Te juro que desde el día que entré por esta puerta, yo ya gané. Estoy muy contenta de haber pisado esta pista, es mi sueño desde que tengo 6 años. Le agradezco a toda la gente que nos estuvo bancando, a mi familia que está ahí del otro lado, sé que nos están viendo. Los amo mamá, papá, hermanos y a toda la gente de Corrientes, los amo con todo mi corazón. Gracias Marce, no tengo otras palabras de agradecimiento, de verdad”, concluyó.

A través de sus redes sociales, el Conejo le envió un sentido mensaje a sus seguidores: “No puedo explicar la sensación que tengo de que me hayan bancado nuevamente. El corazón me explota de emoción gracias a ustedes. Estoy muy agradecido, feliz de contar con ustedes. Lo son todo. Vamos por más. Vamos por esta ilusión. Gracias, gracias y mil gracias una vez más”.