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Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Apertura

El Canalla quiere aprovechar el envión después del clásico y seguir sumando como visitante. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

21 de marzo 2026 · 08:19hs
Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Apertura

Rosario Central visitará a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza por la 12ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra mendocina y el Canalla de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Independiente Rivadavia vs. Central

El partido correspondiente a la Zona B entre Independiente Rivadavia y Central será este domingo 22 de marzo, desde las 22.15, en el estadio conocido como La Catedral del Parque con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Dónde ver Independiente Rivadavia vs. Central

La transmisión del encuentro entre la Lepra mendocina y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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El último enfrentamiento entre Independiente Rivavia y Central fue empate 1-1 en 2024.

El último enfrentamiento entre Independiente Rivavia y Central fue empate 1-1 en 2024.

>> Leer más: Central en la Copa Libertadores, los rivales y el fixture que tendrá en busca de la clasificación

Posibles formaciones de Independiente Rivadavia y Central

Independiente Rivadavia: El entrenador Alfredo Berti no dio indicios del once titular de la Lepra medocina.

Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla.

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