Ley de glaciares: cientos de rosarinos se anotaron a la audiencia pública pero muchos no podrán exponer

La semana próxima se desarrollarán dos audiencias públicas para escuchar opiniones respecto del proyecto que el gobierno nacional presentó en el Congreso para reformar la ley de glaciares . Las inscripciones superaron todas las expectativas, con casi 100 mil registrados entre los que hay cientos de rosarinos. Sin embargo, la participación no está asegurada para todos.

Tras la media sanción en el Senado, el proyecto para reformar la ley de glaciares debe pasar por la Cámara de Diputados. Antes de eso, se deben celebrar dos audiencias públicas , el 25 y 26 de marzo, para las que se anotaron casi 100 mil personas (unas 95.000 al cierre del período de inscripción, este viernes a las 20) que tienen derecho a cinco minutos cada una para exponer sus posiciones respecto de la iniciativa.

La esencia del proyecto ingresado a la Cámara de Senadores por el gobierno nacional busca atraer inversiones de la rama de la minería a través de la modificación de la norma que regula qué se puede hacer y qué no en ambientes glaciares y periglaciares .

La enorme cantidad de inscriptos hace que se necesiten meses de escucha a los participantes. En vez de extender la convocatoria para cumplir con eso, los presidente de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc (La Libertad Avanza, San Juan), y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza, Santa Fe), resolvieron acotar la participación a 200 personas . Se estableció que van a poder participar únicamente los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones nacionales. Sin embargo, varios inscriptos en Rosario explicaron que el orden es indiferente porque mandaron mails con confirmaciones a personas que se anotaron después que otras , a las que no les llegó ningún aviso.

El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares todavía no tiene fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El plan original del gobierno fue habilitar esta herramienta para ganar tiempo y conseguir votos para sancionar la reforma a la normativa, pero la cantidad de inscriptos superó cualquier previsión. Organizaciones de todo el país presentaron un amparo contra la limitación a la participación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, que rechazó el recurso este viernes y ordenó que se mantenga el formato establecido por ambas comisiones.

Modificación a último momento

Rodolfo Martínez es uno de los referentes de la Multisectorial Humedales que se anotó para participar de la audiencia, aunque no le confirmaron que podía exponer. "Ya que no podemos estar en los territorios donde se está ejerciendo la minería y en un contexto en el que una manifestación pueda ser interpretada como un piquete, la forma de participar es institucional. Pero incluso están vedando esa forma de participación. Este gobierno dijo que venía a hacer respetar la ley, pero viene a modificarlas", manifestó en diálogo con La Capital.

En tanto, marcó la "peligrosidad" que revisten las palabras que profirió el presidente Javier Milei esta semana en Córdoba, cuando dijo que por el "ambientalismo extremo idiota" no se generan ingresos. Y aseveró que "Chile con la misma cordillera genera 30 veces más que lo que nosotros".

Respecto a ello, Martínez dijo: "Opone producción y ambiente, que es algo que se rechazó desde el propio campo ambientalista. Tenemos que hablar de producción con consideración ambiental, acá nadie está diciendo que no produzcamos. Es una encerrona engañosa y adrede".

Formato "antirreglamentario"

La modalidad de audiencia pública que se desarrollará la semana próxima es antirreglamentaria, según expresó a La Capital el abogado rosarino Lucas Micheloud, miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (Aadeaa) que se anotó en para exponer pero no pasó el corte impuesto por las autoridades de las comisiones encargadas de llevar adelante los encuentros.

"El formato que están implementando las comisiones es absolutamente antirreglamentario porque viola el propio reglamento interno de la Cámara de Diputados y va en contra de los terminos en los que fue convocada la audiencia publica, que establecía los principios de oralidad, para garantizar que cada expositor tenga sus cinco minutos, y de igualdad, para que todos puedan hacerlo", explicó.

Micheloud resaltó que las autoridades buscan restringir la participación "inventando un formato que no existe" y que la manera de solucionar la situación es ampliar el calendario de las audiencias para que todos los expositores puedan tener sus cinco minutos: "Esto es cualquier cosa, menos una audiencia pública".

El abogado recordó que al inicio del tratamiento de la reforma de la ley de glaciares, la Cámara de Senadores obvió el llamado a audiencias públicas y que la sociedad civil fue la que, a través de diversas organizaciones, pidió que se lleven adelante estos encuentros antes de que se dé el debate en la Cámara de Diputados. "La ciudadanía demuestra masivamente un interés genuino en defensa de los glaciares y los reservorios de agua dulce. El gobierno lanzó una convocatoria pero no se imaginaban que íbamos a ser casi 100 mil inscriptos. No hay registro en la historia (de algo similar)", remarcó.

En tanto, señaló que el propósito del oficialismo nacional es "cumplir una formalidad sin intención de generar un debate" pero que la decisión de "seleccionar arbitrariamente a 200 personas incurre en un vicio mayor, que es cercenar la participación". Micheloud adelantó que en caso de que la reforma de la ley de glaciares sea sancionada, la judicializarán.

Debate en el Congreso

Actualmente, existe el Inventario Nacional de Glaciares (ING), desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que determina dónde se encuentra cada uno de los cuerpos de hielo y de los glaciares de escombros que son fundamentales para proveer agua en zonas áridas a través de los deshielos.

Uno de los puntos que marcó a La Capital el biólogo Matías Arrigazzi, de Greenpeace, es que el proyecto de reforma "genera competencias entre las provincias porque se bajan los estándares de protección y se deja de lado la palabra del Ianigla, que son especialistas en el tema y que ya advirtieron que (el proyecto) es peligroso". En tanto, resaltó que las decisiones administrativas tendrán más relevancia que la palabra técnica de los científicos que elaboraron el ING: "Cualquier persona podrá tomar una decisión administrativa, basada en cualquier criterio que considere, para determinar qué zonas se protegen y en qué zonas se pueden desarrollar proyectos mineros".

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La modificación propuesta por el oficialismo mantiene el ING pero le quita peso ya que otorga a las provincias la potestad de proceder ante el requerimiento para desarrollar proyectos mineros. También menciona áreas de "relevancia hídrica", aunque no es clara la definición de esa relevancia, uno de los puntos que criticaron desde sectores ambientalistas ya que, afirman, esto irá en detrimento de las áreas que hoy están protegidas para que avancen diversos proyectos mineros.

Científicos, abogados y referentes del ambientalismo vienen alertando el retroceso que marcaría esta modificación no sólo en términos ambientales, si no también en relación a la protección jurídica con la que actualmente cuentan estos ecosistemas.

Ambientes glaciares y periglaciares

La ley de glaciares actual (Nº 26.639), sancionada en 2010, define a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. El objetivo central de la ley fija presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Los glaciares se forman por una combinación de factores. Se trata de nieve que queda convertida en hielo y va acumulándose en capas a través del tiempo gracias a la persistencia de distintas condiciones ambientales, como las bajas temperaturas en altura muy elevadas. Son una reserva de agua dulce vital.

Al derretirse algunas capas de un sector de los glaciares, tanto por el incremento de temperatura a nivel global como por tratarse del extremo que se encuentra más abajo en la montaña, el agua se filtra en el territorio para volver a adoptar su forma congelada bajo tierra. Esto se da, generalmente, en lugares que están por debajo de la zona de glaciares y puede considerarse como hielo subterráneo, que también se va acumulando en capas.

El ambiente periglacial puede considerarse como tierra congelada, en donde puede formarse hielo a partir de la presencia de humedad y una exposición a bajas temperaturas, generalmente cercanas a 0º o menos. El congelamiento puede darse tanto en la superficie como por encima o por debajo de ella, pasando a convertirse en una reserva hídrica ya que, en caso de que se dé un descongelamiento total o parcial, esa masa se transformaría en agua.

Otras variantes son los glaciares de escombros, una combinación entre glaciares subterráneos y piedras sin hielo a la vista; así como también suelos congelados con gran cantidad de hielo pero que no se consideran como glaciares. Ambas alternativas son reservas hídricas y son subterráneas.