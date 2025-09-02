Emiliano "Dibu" Martínez celebra su cumpleaños lejos del Manchester United

El arquero argentino seguirá en el Aston Villa y ya se encuentra en el país para concentrarse con la Selección en los próximos partidos de Eliminatorias

Hace unos meses, cuando el Aston Villa disputó su último partido como local por la Premier League, el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez no ocultó su emoción. Su salida del campo, entre aplausos a la hinchada, fue interpretada por muchos como una despedida . Sin embargo, a pesar de los rumores que aseguraban su traspaso, finalmente se confirmó que el campeón del mundo seguirá en el club inglés.

A pocas horas del cierre de mercado de pases, todo parecía indicar que el futuro del arquero argentino estaba en el Manchester United. De hecho, el arquero no fue convocado en el partido ante Crystal Palace, correspondiente a la tercera fecha de la Premier League, mientras se resolvía su situación. En su lugar, el neerlandés de 34 años Marco Bizot defendió el arco en la derrota 3-0.

En paralelo , también circularon versiones que lo vinculaban al Galatasaray, que buscaba un reemplazante para el uruguayo Fernando Muslera. No obstante, las negociaciones con el United se dilataron y, finalmente, el considerado mejor arquero del mundo continuará defendiendo los colores del Aston Villa.

Jugador del Aston Villa hasta junio de 2029

Dibu tiene contrato con el Aston Villa hasta mediados de 2029, algo que puede ponerle alguna dificultad a las negociaciones. Sin embargo, para el Manchester la incorporación del arquero era una prioridad y el poderoso club inglés, cuyo entrenador es el portugués Ruben Amorim, estaba decidido a contratarlo.

De hecho, el propio Amorim había expresado públicamente más de una vez su deseo de que el arquero argentino pase al Manchester. Por eso, la última palabra la tiene el Aston Villa.

Cuál es la situación del Dibu

A pesar de las versiones que lo vinculaban con una salida del club de Birmingham, Emiliano “Dibu” Martínez seguirá siendo arquero del Aston Villa.

El arquero argentino arribó al país en el día de su cumpleaños número 33 y, por el momento, se enfocará en la Selección Argentina, con la que disputará los próximos partidos de Eliminatorias: el 4 de septiembre ante Venezuela, en el estadio Monumental, y el 9 frente a Ecuador, como visitante.

Martínez evitó realizar declaraciones y esquivó a los periodistas que intentaron abordarlo a su llegada a la Argentina.

Por su parte, Aston Villa le dedicó un saludo de cumpleaños a través de sus redes sociales.