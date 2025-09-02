La Capital | Policiales | delitos sexuales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

En 2024 se abrieron 3.794 legajos en la provincia por delitos contra la integridad sexual. La Fiscalía Regional 2 concentró el 53% de las causas.

2 de septiembre 2025 · 08:37hs
El intento de abuso en barrio Agote reavivó la preocupación por los delitos sexuales. Según el MPA

Foto: La Capital / Archivo.

El intento de abuso en barrio Agote reavivó la preocupación por los delitos sexuales. Según el MPA, en 2024 hubo 417 condenas 

El intento de abuso a una adolescente en barrio Agote, que derivó en la detención de un hombre de 55 años alojado en un hotel frente a la terminal, expuso nuevamente una problemática que atraviesa a toda la provincia: los delitos contra la integridad sexual.

De acuerdo con el informe de gestión 2024 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la provincia de Santa Fe se generaron 3.794 legajos con calificación legal de delitos sexuales —tanto consumados como tentados—.

La Fiscalía Regional 2, que abarca a Rosario y su área metropolitana, concentró el 53,3% de los casos (2.021 legajos), mientras que la Fiscalía Regional 1 —con sede en Santa Fe capital— reunió el 25% (953).

Audiencias y condenas

Durante el mismo período, los fiscales participaron en 3.898 audiencias vinculadas a estos legajos, de las cuales más de la mitad se realizaron en Rosario.

En cuanto a resultados judiciales, se dictaron 164 condenas en juicios orales y públicos:

  • 68 en la Fiscalía Regional 2 (41,5%),

  • 59 en la Fiscalía Regional 1 (36%),

  • y el resto distribuidas en las otras tres regionales.

Además, otros 253 imputados fueron condenados mediante procedimientos abreviados, de los cuales casi la mitad correspondieron nuevamente a Rosario.

Archivos y desestimaciones

El MPA también reportó que 1.975 legajos fueron archivados o desestimados en 2024, lo que equivale a más del 50% del total de causas abiertas. En Rosario se concentró el 52,6% de esas decisiones.

Dónde pedir ayuda en caso de sufrir un episodio de violencia sexual

  • Teléfono de emergencias policiales: 911 (las 24 horas).

  • Línea Nacional 144: atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género (gratuita, confidencial y 24 horas).

  • Fiscalía de Delitos Sexuales Rosario: (0341) 4721890 / 4721891.

  • Centro de Asistencia a la Víctima (Ministerio Público de la Acusación, Rosario): (0341) 4721898.

  • Teléfono Verde – Municipalidad de Rosario: 0800 444 0420 (atención gratuita, confidencial, 24 horas).

Intento de abuso sexual en barrio Agote

El caso ocurrido en barrio Agote se inscribe en este panorama. La adolescente pudo escapar gracias a la intervención del encargado de un hotel y pedir auxilio en la terminal, lo que permitió la rápida acción policial. El acusado quedó detenido en la comisaría 2ª y su situación está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

>> Leer más: Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

El jefe del BOU, Carlos Machuca, destacó: “Fue fundamental que el encargado del hotel no los dejara entrar. Esa decisión le permitió a la chica salir y pedir ayuda”.

