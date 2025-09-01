La Capital | Zoom | tenista

Un empresario le arrebató la gorra de un tenista a un nene y el video generó indignación mundial

El escándalo involucró al polaco Piotr Szczerek, señalado por quedarse con un regalo destinado a un chico llamado Brock. El tenista Kamil Majchrzak buscó al menor y se reencontraron

1 de septiembre 2025 · 15:04hs
El gesto del tenista Majchrzak conmovió en redes tras la polémica: “Solo quería arreglar las cosas con él”

El gesto del tenista Majchrzak conmovió en redes tras la polémica: “Solo quería arreglar las cosas con él”, dijo el jugador al devolverle el presente.

Un episodio fuera de lo deportivo sacudió al US Open 2025 y se volvió viral en redes sociales. Un video grabado desde la tribuna mostró cómo el empresario polaco Piotr Szczerek le arrebató la gorra del tenista Kamil Majchrzak a un niño llamado Brock, a quien el jugador se la había destinado tras un triunfo histórico.

En las imágenes se ve cómo el chico extiende sus manos para recibir el recuerdo y cómo un adulto, sentado a su lado, se anticipa, guarda el objeto en su bolso y lo deja visiblemente molesto. La secuencia generó una ola de indignación mundial, con miles de usuarios calificando la acción como “egoísta” y “vergonzosa”.

El contexto del partido

El hecho ocurrió después de la victoria de Majchrzak ante el noveno preclasificado, Karen Khachanov, en un maratónico encuentro de más de cuatro horas. Tras el partido, el polaco de 29 años se acercó a firmar autógrafos y regalar su gorra, un gesto que terminó opacado por la acción del empresario, identificado en redes como CEO de la empresa Drogbruk.

La polémica escaló cuando el propio Majchrzak confirmó al New York Post que Szczerek era patrocinador de la federación de tenis de Polonia y de su carrera. Sin embargo, ni la empresa ni la federación emitieron comunicados oficiales sobre el incidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceciarmy/status/1962245815776198966&partner=&hide_thread=false

Reacción del tenista y reencuentro con Brock

Consciente del revuelo, Majchrzak recurrió a su cuenta de Instagram para buscar al niño. “Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al chico. Tengo varias y quiero que él tenga la suya”, escribió.

El llamado tuvo respuesta inmediata: el jugador y Brock se reencontraron, posaron juntos para una foto y el tenista le entregó una bolsa con productos. “Fue muy agradable, mi intención era conocer al niño y a su familia, y simplemente tratar de arreglar las cosas”, explicó Majchrzak.

El empresario bajo presión

Mientras tanto, Szczerek quedó en el ojo de la tormenta digital. Usuarios de plataformas polacas lo acusaron de “arruinar un gesto noble” y hasta cuestionaron su rol como patrocinador deportivo. En el sitio Gowork circularon mensajes atribuidos a él donde reconocía haber tomado la gorra y advertía con iniciar acciones legales contra quienes lo insultaran en internet, aunque esa autoría no fue confirmada.

Ante la escalada de críticas, el empresario eliminó sus perfiles en redes sociales y desactivó sus cuentas para evitar el acoso digital.

Majchrzak y el cierre deportivo

En paralelo al escándalo, Majchrzak —actual número 76 del ranking ATP— no pudo continuar en el torneo: debió abandonar su partido de tercera ronda contra el suizo Leandro Riedi por una lesión cuando perdía 5-3 en el primer set.

El episodio de la gorra, sin embargo, dejó un contraste: el reproche social a un gesto repudiable y la reparación emotiva de un deportista con un fanático que solo quería un recuerdo.

