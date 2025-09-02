Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos El incidente se dio el lunes a la noche sucedió cuando un grupo de internos solicitó agua caliente a la guardia. Intensa búsqueda de dos prófugos 2 de septiembre 2025 · 07:23hs

Foto: La Capital / Archivo. La seccional 21ª de Arijón al 2300. La fuga de cuatro detenidos se dio en la noche del lunes. Dos de los internos fueron recapturados.

Cuatro presos que estaban alojados en la Seccional 21ª de zona sur protagonizaron una fuga el lunes a la noche, pero dos de ellos fueron recapturados a los pocos minutos. El incidente se produjo alrededor de las 23.30 en la dependencia ubicada en Arijón al 2300, en barrio La Guardia, cuando un grupo de detenidos solicitó al personal un poco de agua caliente.

Según las primeras informaciones, en el momento en que un policía abrió la puerta del penal para entregar el agua, uno de los internos, identificado como Claudio Gabriel G., se abalanzó sobre la puerta y junto a otros detenidos lograron salir al patio de la dependencia y de allí alcanzar el techo.

De acuerdo con fuentes oficiales, los agentes lograron reducir en el lugar a Claudio Gabriel C., y mediante disparos de escopeta al aire para contener la situación lograron cerrar el módulo con el fin de que el resto de los detenidos pudieran escapar.

Buscan a dos prófugos Minutos después, efectivos de la Policía Federal que estaban en las inmediaciones lograron recapturar a Leandro Acuña, mientras que el personal de la 21ª hizo lo propio en Santiago y Arijón con Javier Batalla.

Los voceros oficiales remarcaron que los presos que aún permanecen prófugos son Francisco Torrén, acusado por robo agravado de vehículo; e Ignacio Elías Ruiz, quien estaba arrestado por robo en grado de tentativa. Según indicaron, la seccional de calle Arijón funciona como punto de ingreso de detenidos, que transitoriamente se encuentran allí hasta que pasan a la órbita del Servicio Penitenciario. Hasta el momento de la fuga había 16 detenidos en un penal con capacidad para 16 internos.