Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

El nuevo audio fue grabado en la Cámara de Diputados. "Martín es el que tiene la información", dice Karina Milei en las grabaciones

Foto: Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN. Martín Menem sostuvo que el nuevo audio de Karina Milei fue grabado en Diputados y lo vinculó a un intento de desestabilización. Patricia Bullrich denunció espionaje ilegal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , afirmó este martes que el nuevo audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , habría sido grabado dentro del Congreso y no en la Casa Rosada. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , respaldó esa postura y denunció la existencia de un caso de “espionaje ilegal”.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, Menem aseguró que se trata de “un intento deliberado de desestabilización” en plena campaña electoral, de cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo. “En el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, expresó el titular de la Cámara baja, quien subrayó que esas reuniones se realizan para coordinar la labor parlamentaria de La Libertad Avanza.

El nuevo audio, difundido por un canal de streaming uruguayo, muestra supuestamente a Karina Milei diciendo: “Martín es el que tiene la información. Hay que estar abajo de Martín. Yo respeto a Martín como cabeza”.

En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el…

Bullrich, en tanto, reforzó la acusación desde sus redes sociales: “ El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado ”. Y advirtió: “El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1962904864389771594&partner=&hide_thread=false El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado.



EL ESPIONAJE ILEGAL, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas:… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025

El escándalo de los audios

El escándalo se inició a mediados de agosto, con la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que mencionaba presuntas coimas que involucrarían a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Tras ese episodio, Spagnuolo fue apartado de su cargo y el gobierno presentó varias denuncias judiciales para frenar la divulgación de nuevas grabaciones.

>> Leer más: Presuntas coimas en Discapacidad: lo que se sabe de la causa por los audios de Diego Spagnuolo

El lunes, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello ya había ordenado el cese de difusión de los audios que involucraran a Karina Milei grabados en la Casa Rosada. Ahora, con el señalamiento de Menem y Bullrich, el caso sumó un nuevo capítulo, al involucrar directamente al Congreso y abrir la sospecha de un espionaje sobre otro poder del Estado.

>> Leer más: Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Qué dicen los audios de Karina Milei

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

>> Leer más: Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

Los audios de Spagnuolo sobre Discapacidad

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

>> Leer más: Coimas en Discapacidad: el dueño de la droguería Suizo Argentina entregó su celular

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.