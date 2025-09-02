La Capital | Política | Karina Milei

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

El nuevo audio fue grabado en la Cámara de Diputados. "Martín es el que tiene la información", dice Karina Milei en las grabaciones

2 de septiembre 2025 · 13:23hs
Foto: 

Foto: Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN. Martín Menem sostuvo que el nuevo audio de Karina Milei fue grabado en Diputados y lo vinculó a un intento de desestabilización. Patricia Bullrich denunció espionaje ilegal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó este martes que el nuevo audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría sido grabado dentro del Congreso y no en la Casa Rosada. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó esa postura y denunció la existencia de un caso de “espionaje ilegal”.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, Menem aseguró que se trata de “un intento deliberado de desestabilización” en plena campaña electoral, de cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo. “En el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, expresó el titular de la Cámara baja, quien subrayó que esas reuniones se realizan para coordinar la labor parlamentaria de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1962894679831114188&partner=&hide_thread=false

El nuevo audio, difundido por un canal de streaming uruguayo, muestra supuestamente a Karina Milei diciendo: “Martín es el que tiene la información. Hay que estar abajo de Martín. Yo respeto a Martín como cabeza”.

Bullrich, en tanto, reforzó la acusación desde sus redes sociales: “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”. Y advirtió: “El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1962904864389771594&partner=&hide_thread=false

El escándalo de los audios

El escándalo se inició a mediados de agosto, con la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que mencionaba presuntas coimas que involucrarían a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Tras ese episodio, Spagnuolo fue apartado de su cargo y el gobierno presentó varias denuncias judiciales para frenar la divulgación de nuevas grabaciones.

>> Leer más: Presuntas coimas en Discapacidad: lo que se sabe de la causa por los audios de Diego Spagnuolo

El lunes, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello ya había ordenado el cese de difusión de los audios que involucraran a Karina Milei grabados en la Casa Rosada. Ahora, con el señalamiento de Menem y Bullrich, el caso sumó un nuevo capítulo, al involucrar directamente al Congreso y abrir la sospecha de un espionaje sobre otro poder del Estado.

>> Leer más: Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

Qué dicen los audios de Karina Milei

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones.

No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

>> Leer más: Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

Los audios de Spagnuolo sobre Discapacidad

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

>> Leer más: Coimas en Discapacidad: el dueño de la droguería Suizo Argentina entregó su celular

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Noticias relacionadas
El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello. 

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

bullrich denuncio a servicios de inteligencia rusos por los audios de karina milei

Bullrich denunció a "servicios de inteligencia rusos" por los audios de Karina Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó una posible operación armada en torno al caso de las presuntas coimas en Discapacidad.

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se despachó con duras críticas hacia Javier Milei

Kicillof, durísimo contra los Milei por las coimas en discapacidad: "No era Karina el jefe, eran los Menem"

Ver comentarios

Las más leídas

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Lo último

Muy al sur de Spoon River: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

Muy al sur de Spoon River: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Encontraron un cuerpo en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su muerte

Encontraron un cuerpo en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su muerte

Encontraron un cuerpo en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su muerte

Prefectura Naval Argentina constató el hecho y retiró el cadáver en una zona controlada del río. La víctima aún no pudo ser identificada
Encontraron un cuerpo en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su muerte
Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Pullaro sobre las coimas: Golpea la credibilidad del presidente, debe dar una respuesta clara
Política

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente, debe dar una respuesta clara"

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
Política

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o Rojo23, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Ovación
Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Manchester City anunció la contratación de Donnarumma por una cifra millonaria

Manchester City anunció la contratación de Donnarumma por una cifra millonaria

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

Policiales
Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada
POLICIALES

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada"

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o Rojo23, nuevo miembro de los 10 más buscados

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

La Ciudad
Encontraron un cuerpo en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su muerte
La Ciudad

Encontraron un cuerpo en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su muerte

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
La Ciudad

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Política

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
Información General

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros
La Ciudad

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Asiain: La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"

Arrancó el Santa Fe Business Forum: fuerte apuesta a la internacionalización
Economía

Arrancó el Santa Fe Business Forum: fuerte apuesta a la internacionalización

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo
La Región

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias
Política

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai
Información General

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario