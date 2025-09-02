La Capital | La Ciudad | Thiago

La luminosa segunda vida de Thiago Chaparro, el adolescente que cayó desde un sexto piso en Bariloche

A un año del accidente que vivió en el viaje de egresados, está terminando la escuela, quiere estudiar ingeniería y sueña con llenar un estadio con su banda

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

2 de septiembre 2025 · 06:10hs
La luminosa segunda vida de Thiago Chaparro, el adolescente que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida de Thiago Chaparro, el adolescente que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida de Thiago Chaparro, el adolescente que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida de Thiago Chaparro, el adolescente que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida de Thiago Chaparro, el adolescente que cayó desde un sexto piso en Bariloche

El 28 de agosto de 2024, su nombre sonó repetidamente en los medios de comunicación de todo el país. La madrugada de ese miércoles, Thiago Chaparro cayó desde el sexto piso del hotel Interlaken, en el centro de Bariloche. Estaba junto a sus compañeros, cuando resbaló por la ventana y se desplomó en un patio interno del alojamiento. A un año de ese día que cambió su historia, el adolescente está terminando la secundaria, se anotó para estudiar en la facultad y sueña con llenar escenarios con su banda de new metal. Grandes planes para un joven que, como dice, ya vivió dos vidas.

La primera empezó hace 18 años, cuando Thiago se convirtió en el primer hijo de una pareja de trabajadores del barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad. La segunda es más reciente, cumplió un año el jueves pasado, y empezó como una broma de adolescentes con final infeliz. "Es un día bastante importante para mí. Hoy estuve mucho tiempo pensando en eso", dice Thiago en una entrevista con La Capital, que empezó el jueves pasado a través de una serie de audios de Whatsapp.

La madrugada de ese miércoles de fines de agosto de 2024, el contingente de quinto año A y B de la Escuela Técnica Nº 2.066 Santa Fe, de Garay al 700, estaba iniciando el sexto día de su viaje de estudios a Bariloche. Thiago había llegado al hotel después de una larga noche en el boliche _ya no recuerda si era Grisú o Rocket_ y compartía con sus compañeros de habitación lo que se llama "la quinta comida", una vitualla que se ofrece a los grupos estudiantiles cuando vuelven de bailar.

Thiago cuenta que llevaron hamburguesas y panchos a la habitación que ocupaba con sus dos amigos en el sexto piso del Interlaken, que la estaban pasando muy bien en el viaje y, también, "que no me importaba mucho lo que podía pasar, era como que nada malo nos podía pasar y, bueno, entonces era como que hacía cosas sin pensar", dice y remata "creo que en ese viaje aprendí a tenerle respeto a muchas cosas, incluso a mí mismo, y a cuidarme".

Lo que pasó en esa madrugada es una historia más conocida, narrada en los medios de comunicación y en la investigación judicial abierta después del accidente. Thiago habla del cansancio que se empezaba a notar en el cuerpo, de la música en la habitación, de las bromas que se hacían con alumnos de otras escuelas. De una hamburguesa que ya estaba fría y había quedado abandonada, de una noche en la que había caído agua nieve sin cesar, de que cuando se acercó a la ventana estaba todo muy resbaloso y de que no pudo evitar perder el equilibrio.

"Estaban todos bromeando, asomándose a las ventanas. Y nosotros nos sumamos también. Se gritaban cosas y se tiraban cosas y yo quise hacer lo mismo, con un grupo que estaba unas cinco habitaciones más hacia la izquierda. Entonces, me asomé a la ventana, hice un mal movimiento, y me fui para abajo. Después de ahí no recuerdo más nada, simplemente tengo ese recuerdo de estar bromeando pero no recuerdo bien el momento de la caída", cuenta.

>>Leer más: Un estudiante rosarino cayó del sexto piso de un hotel en Bariloche

Pocas horas después, la noticia estaba en los principales medios de comunicación: "Un joven que estaba de viaje de egresados cayó del sexto piso de un hotel en Bariloche: sobrevivió y está internado", "Estudiante rosarino cayó desde un sexto piso en un hotel de Bariloche", "Conmoción en Bariloche: un adolescente que estaba de viaje de egresados cayó de un sexto piso y está grave", los títulos se repetían en los portales de noticias de ese miércoles a media mañana.

También reproducían el diagnóstico del Hospital Privado Regional (HPR) de Bariloche donde fue trasladado de urgencia con "politraumatismo facial y lesiones en las extremidades inferiores", las declaraciones del fiscal Jefe Martín Lozada, quien centraba la hipótesis del caso en un accidente, y recordaban otro hecho reciente: veinte días antes, en el hotel Eco Ski, también ubicado en la zona céntrica de Bariloche, un estudiante de 18 años del colegio Anglo- Americano de Hernandarias (Paraguay) había caído desde la ventana de su habitación, también ubicada en el sexto piso, y había fallecido. Por entonces, Thiago estaba internado en terapia intensiva y sus padres viajando a Bariloche para encontrarse con su hijo.

Un accidente, casi fatal

"Cuando caía, yo sé que estaba consciente, porque todos me lo contaron. Me dijeron que hablaba, es más que llegué a tirar algún chiste a un amigo que me estaba viendo, como para alivianar un poco el asunto. Aunque no lo ameritara. Pero, la verdad, es que me acuerdo poco de ese momento o del tiempo que pasé en el hospital de Bariloche. No recuerdo qué sentimientos tuve, qué fue lo que vi cuando caí, cómo fue la caída, quiénes me asistieron. No me acuerdo tampoco de los primeros días internado. Tengo algunos recuerdos vagos de la primera vez que desperté, del dolor de cabeza, de la presión o de la fiebre, de las caras de mi mamá y mi papá", cuenta Thiago un año después.

thiago4

>>Leer más: "Es una persona de un corazón enorme", así definen sus amigos al joven que cayó de un sexto piso en Bariloche

La salud de Thiago mantuvo en vilo a sus compañeros de escuela, sus amigos de la zona sur de Rosario y a gran parte de la ciudad. El joven estuvo internado en Bariloche hasta el 2 de septiembre. Ese día, un avión sanitario lo trasladó a Rosario; como entre sueños de ese viaje apenas le queda la sensación de velocidad instalada en el cuerpo, "algo bastante feo", repite. En el Sanatorio Parque de la ciudad pasó internado 21 días, se sometió a varias cirugías y a la prueba más difícil que fue "mantener la cabeza en orden", asegura.

En sus palabras, "tenía que tener mucha fuerza de voluntad para recuperarme. Yo contaba con eso, pero a veces se me hacía muy difícil. Al principio, era casi imposible. La gente que me quiere, que estaba conmigo, me ayudaba a no caer, a no decaer, pero fue bastante duro hasta que, poco a poco, fui viendo avances, me iba sintiendo un poquito mejor. Fue bastante complicado poder volver a caminar. Hoy en día, hay cosas que ya no las puedo hacer, como jugar a la pelota o andar en BMX, andar en skate, esas eran cosas que a mí me encantaban hacer y yo creo que hoy en día ya no las puedo hacer. La música también me ayudó muchísimo".

>>Leer más: Thiago agradeció en redes el apoyo tras el accidente: "Fue una boludez adolescente"

La música no es sólo la banda sonora, un agregado para edulcorar toda esta historia. Thiago estudia en un conservatorio desde los seis años y junto a tres amigos formó una banda "K.I.A" (Killer In Action), que alterna estilos con influencias de Rage Against The Machine, Deftones, muy ligados a estilos caratulados como new metal o hard core new school.

Esas canciones acompañaron todo su tratamiento médico que se extiende hasta estos días. "Todavía tengo que hacerme algunas cosas en la boca, en la cara, en las piernas, sigo haciendo rehabilitación para recuperar masa muscular. Es un camino por el que tengo que transitar. Pero al día de hoy, estoy contento, feliz, ya puedo estudiar, puedo tocar, puedo hacer esas cosas, que si me faltaran ya no sería yo. A fin de cuentas acá estoy, estoy bien, estoy haciendo lo que me gusta, estoy terminando el sexto año de la escuela y sigo manteniendo la cabeza en orden", afirma.

thiago2

Bariloche, un ritual

Cada año, unos 100 mil estudiantes llegan a San Carlos de Bariloche para cumplir su viaje de egresados. La travesía es una celebración de los cinco años compartidos en la escuela secundaria y también un buen negocio turístico. La suerte corrida por Thiago elucubró también varias notas sobre "el descontrol" de los viajes de egresados, los excesos o quién se encarga del cuidado de los adolescentes. Él dice que leyó sólo algunas, movido por la curiosidad de cómo se relataba una historia que lo había tenido como protagonista.

_¿Creés que lo que te pasó se podría haber evitado?

_Quizás sólo si yo hubiera sido un poco más consciente, si lo hubiera pensado un poco más, si me hubiera ido a dormir esa noche. Pero, bueno, son cosas que uno las piensa después de que suceden las cosas y ya no hay vuelta atrás. Yo nunca le eché la culpa a nadie por lo que me pasó, porque no la tienen. Creo que cuando se es joven a muchas cosas no les da no les da esa importancia que realmente hay que darles.

_Dicen que todo lo que pasa conviene, ¿sentís que aprendiste algo de lo que te pasó?

_Creo que de ese viaje aprendí a tenerle respeto a muchas cosas. A tenerme respeto a mí mismo también, cuidarme, pensar las cosas dos veces antes de hacerlas y, si hace falta, pensarlas mil veces antes de actuar ma. Es como que también hoy en día le tengo mucho más respeto a un montón de cosas que por ahí ahora se me hacen peligrosas, pero antes no.

_¿Cómo estás ahora?

_Hoy en día estoy bien, estoy contento, llevándola todos los días, manteniéndome de pie. Estoy tratando de terminar el sexto año de la secundaria, ya me queda muy poco para graduarme. Y me anoté en la facultad para poder estudiar ingeniería en electrónica. También estoy buscando algún que otro trabajo, como para ir metiéndome en el ámbito laboral y poder trabajar mientras estudio para poder ayudar a mi familia en los gastos.

thiago3

_¿Y la música?

_Estamos terminando de grabar el disco, estamos organizando fechas ya más para fin de año y le estamos metiendo muchísimo a eso. Estoy estudiando canto para tener una mejor técnica, porque creo que mi voz es como una de las armas que tengo hoy en día y quiero profesionalizarme. Para el futuro queremos tener un disco en mano, tener más canciones en mano, queremos llegar a más gente, tener más difusión, que la gente escuche nuestra música. Es un proyecto, uno de los proyectos más grandes que tengo, y no dejo de soñar con llenar lugares grandes. Acá o en Buenos Aires, poder salir de gira, tocar en lugares distintos. Soñar no cuesta nada, pero ahora sé que para llegar a esas cosas hay que trabajar mucho. Y en eso estamos. En crecer más como banda y como personas.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura maxima

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

brote, de mario holand, se presentara el viernes en la casa del foro

"Brote", de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

detuvieron a un hombre en barrio luduena por el maltrato de dos perros

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Jubilados de Rosario tuvieron que reprogramar sus turnos médicos

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Ver comentarios

Las más leídas

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Lo último

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Un vigilador del centro comercial hizo la denuncia cuando advirtió que el nene de 3 años había quedado solo en un vehículo cerrado

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Por Thamina Habichayn
Política

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Ovación
Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Policiales
Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

La Ciudad
Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo
La Región

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias
Política

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai
Información General

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad
Información General

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre
La Ciudad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez
Política

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez

Crítica de Cavallo a Milei: Hay improvisaciones del equipo económico
Economía

Crítica de Cavallo a Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto
Política

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que vivimos
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta
La Ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia
La Región

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes