Polémica por un operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Una denuncia anónima al 911 motorizó un despliegue en una secundaria de barrio Triángulo. El resultado fue negativo. La versiones contrapuestas

Un operativo policial en una escuela secundaria de barrio Triángulo generó malestar en la comunidad educativa. Según indicaron desde la institución, la policía ingresó sin orden judicial y cacheó a los alumnos y alumnas, todos menores de edad, pese a que el resultado del operativo fue negativo . Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que "un directivo a cargo autorizó el ingreso policial". Por su parte, el Ministerio de Educación señaló que evaluará la implementación del protocolo puesto en práctica en el marco de las capacitaciones denominadas "Lo importante y lo urgente", y analizará las medidas pertinentes a seguir.

El hecho ocurrió el pasado viernes 29 de agosto, pasadas las 15, en la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 514 "Madres de Plaza 25 de Mayo" , ubicada en Lejarza al 5400, cuando una treintena de efectivos policiales ingresó al establecimiento a partir de un llamado anónimo al 911 , que alertaba sobre la supuesta existencia de un arma de fuego dentro la institución, según indicó la preceptora Jésica D'Aloisio, quien también es secretaria de Derechos Humanos de Amsafé Rosario.

Según precisó, durante el lapso aproximado de 20 minutos, los efectivos se dividieron en grupos minúsculos y aula por aula requisaron mochilas de cada alumno y alumna, y hasta hubo cacheo, a fin de dar con la supuesta arma denunciada, cuyo resultado fue negativo.

"Los efectivos ingresaron sin ningún tipo de documentación, bajo supuesta denuncia anónima que había arma adentro de la escuela, pero la denuncia es externa" , confirmó en declaraciones a " Trascendental ", de LT8 . En ese contexto, apuntó: "Si existe un protocolo a seguir, no lo estaríamos conociendo. Es por eso que en ese momento se informó todo al Ministerio de Educación y las autoridades y lo que nos dijeron los efectivos es que estaban actuando bajo la legislación preexistente".

No obstante, aseguró que "hay diferentes pasos que se llevan a cabo cabo mediante un protocolo S.O.S para que la policía pueda ingresar, pero a partir de una autorización correspondiente y no a través de una supuesta denuncia externa".

"El que sabe que estamos en barrio Triángulo sabe las condiciones en las que viven los chicos que asisten a esta escuela y la toman como un hogar en el cual están tranquilos. Por eso sentimos que fueron violentados al igual que nosotros. La escuela tiene un recorrido de Derechos Humanos desde sus inicios, el fue propuesto por un grupo de docentes, por eso lo que vivimos el viernes nos duele en el alma", lamentó.

La versión del Ministerio de Seguridad

Por su parte, fuentes de la cartera de Seguridad provincial consignaron en declaraciones a La Capital que la intervención policial surgió a partir de que una denuncia anónima al 911, que alertaba sobre la presencia de un alumno que manipulaba lo que en apariencias era un arma en un primer piso de la escuela.

A su vez, confirmaron que, de acuerdo al parte policial, "un directivo a cargo del establecimiento autorizó el ingreso", aseguraron que "no hubo un cacheo" de alumnos ni alumnas y que se "procedió a requisar las mochilas tras solicitar permiso a las docentes en cada salón", al tiempo que recalcaron que todo el procedimiento se desarrolló "de forma absolutamente pacífica".

Respecto a la publicación realizada por el gremio docente a nivel local, respondieron: "Si el gremio se hace cargo de cualquier tragedia que pudiera surgir, dejamos a la policía afuera, pero sería una irresponsabilidad no hacer una requisa cuando ya hubo hechos de público conocimiento por presencia de armas en escuela, aunque este no fue el caso".

Por último ratificaron que "no se encontró ningún arma", y que "el 911 no puede dejar de responder a un llamado".

El Ministerio de Educación y los pasos a seguir

El Ministerio de Educación solicitó al equipo directivo el acta correspondiente para analizar los pasos a seguir. En ese contexto, trascendió que se evaluará la implementación del protocolo interno en el marco de las capacitaciones que tuvieron los equipos directivos de todos los niveles educativos bajo la consigna de “Lo importante y lo urgente”.

En tanto, adelantaron que tras la evaluación se tomarán las medidas procedentes tanto para reforzar las normativas correspondientes, como la activación de los pasos pertinentes.