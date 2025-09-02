Encontraron un hombre muerto en el Paraná e investigan las causas de su fallecimiento

Policiales
Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
La Ciudad
Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad
Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
Información general
Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
La Ciudad
Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
Política
Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
POLICIALES
Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
Policiales
Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
La Ciudad
Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos
La Ciudad
Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno
POLICIALES
Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima
Información General
Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver
Policiales
Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
La Ciudad
Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad
Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
Política
La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Economía
El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Información General
Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
La Ciudad
Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros