La Capital | La Región | santafesina

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

Hubo más de 250 evacuados y cerca del 40% de las viviendas resultaron anegadas. "Tenemos que volver a empezar", dijo el presidente comunal, Gonzalo Goyechea.

2 de septiembre 2025 · 17:34hs
La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

La localidad santafesina de María Teresa, ubicada en el departamento General López, fue una de las más golpeadas por el temporal de Santa Rosa que se desató el pasado fin de semana. La intensa lluvia, que dejó en esta localidad cerca de 300 milímetros en pocas horas, provocó el desborde de lagunas y el ingreso de agua a una amplia zona urbana.

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, confirmó que ya no quedan viviendas con agua en su interior, pero remarcó que la situación sigue siendo grave: “Primero la batalla fue contener el agua y evacuar familias. Después, organizar la asistencia con alimentos y suministros. Ahora estamos en la etapa más angustiante: cuando las familias regresan y encuentran sus viviendas destruidas, con pérdidas totales de muebles y electrodomésticos”.

Uno de los principales riesgos, advirtió, está en el plano sanitario, ya que el 85% del pueblo no cuenta con cloacas y depende de pozos ciegos. “El agua ingresó por inodoros y rejillas, mezclada con materia fecal. Hoy estamos vacunando, desinfectando y pidiendo mucho cuidado, sobre todo con los chicos”, señaló.

Una localidad construida en la zona más baja

Goyechea explicó que María Teresa fue fundada en una cañada, en la parte más baja de toda la región, lo que agrava el impacto de las lluvias extraordinarias.

“Nosotros nos inundamos incluso sin lluvia. Cuando llovieron esos 300 milímetros en los campos alrededor, el agua empezó a avanzar hacia el pueblo porque es el punto más bajo. El canal principal, que se amplió en 2022, funcionó con toda su capacidad, pero era imposible que sacara más de lo que entraba. Fueron seis horas de agua ingresando a una velocidad terrible”, relató.

maria

El mandatario fue categórico: “Podemos reclamar cloacas, porque es una deuda de 20 años con el pueblo, pero ante un evento de esta magnitud, ni las obras hídricas alcanzan. Para resistir algo así habría que hacer una muralla alrededor del pueblo”.

Más de 900 afectados directos

Con una población de 4.500 habitantes, el temporal dejó un saldo de gran magnitud: 53 personas debieron ser evacuadas y alojadas en espacios públicos, más de 200 vecinos se autoevacuaron en casas de familiares o amigos, en total, se calcula que hubo 900 afectados directos y que el 40% de las viviendas sufrió el ingreso de agua, en algunos casos hasta un metro de altura.

“Hubo zonas del pueblo que se salvaron, pero prácticamente la mitad quedó bajo el agua”, precisó Goyechea.

Solidaridad y trabajo conjunto

El presidente comunal destacó el esfuerzo de bomberos, empleados comunales, Defensa Civil, personal del Ministerio de Salud y vecinos voluntarios, que asistieron a las familias en las horas más difíciles.

maari3

“Había bomberos y empleados comunales que trabajaban para otros vecinos mientras sus propias casas estaban inundadas. Eso te emociona y habla de la solidaridad de nuestra gente”, valoró.

Con el agua ya retirada, la prioridad pasa por la limpieza, la desinfección y la contención de las familias que perdieron gran parte de sus bienes.

“Estamos mucho mejor que el domingo, pero lo más duro viene ahora: volver a empezar. María Teresa va a salir adelante, como siempre, con la fuerza de su gente”, concluyó el presidente comunal.

Noticias relacionadas
María Teresa fue una de las localidades más golpeadas por la lluvia.

Más problemas tras el temporal en María Teresa: un camión bloqueó el acceso al pueblo

El departamento San Martín tendrá un rol destacado, con la participación de 16 empresas de localidades como San Jorge, El Trébol, Cañada Rosquín, Piamonte, María Susana y Colonia Belgrano.

Santa Fe Business Forum: el departamento San Martín está representado por 16 empresas

 “Ya firmamos convenios de colaboración recíproca con Córdoba, estuvimos hablando de la posibilidad de tener un vuelo por semana Reconquista-Córdoba-Reconquista, indicó Vallejos.

En la gala del Teatro Colón, Córdoba y Reconquista estrecharon lazos de cooperación interprovincial

Celebremos hoy, entonces, no sólo la existencia de nuestros árboles, sino el compromiso de cuidar y preservar nuestro patrimonio natural, indicó el intendente, Adrián Maglia.

Granadero Baigorria se transformó en un pulmón verde por la cantidad y variedad en su arbolado

Ver comentarios

Las más leídas

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Lo último

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Falta de garantías: los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Corte ratificó la sentencia contra Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells
Policiales

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Encontraron un hombre muerto en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su fallecimiento
La Ciudad

Encontraron un hombre muerto en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su fallecimiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Ovación
Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Policiales
Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada"

La Ciudad
Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Cómo es la Luna de Sangre de septiembre y qué día se podrá ver
Información General

Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
La Ciudad

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Política

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
Información General

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros
La Ciudad

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros