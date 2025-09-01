La Capital | Ovación | Newell's

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Luego de Barracas Central, los del Ogro Fabbiani se preparan para diez días donde se definirá parte del futuro de Newell's, en la Liga y en Copa Argentina.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

1 de septiembre 2025 · 18:23hs
El Ogro Fabbiani afronta días clave de preparación para las tres finales que se le avecinan a Newells.

CANOB

El Ogro Fabbiani afronta días clave de preparación para las tres finales que se le avecinan a Newell's.

La derrota ante Barracas Central, dejó una herida abierta en el seno íntimo del plantel de Newell's, pero que rápidamente hay que subsanar porque no hay tiempo para lamentos. Por esto, el Ogro Fabbiani decidió practicar el sábado después del partido, descansar el domingo y poner primera este lunes por la tarde en Bella Vista.

La idea del cuerpo técnico es, más allá de ajustar los errores que llevaron al Rojinegro a ganar apenas un encuentro de siete en este torneo, levantar en lo anímico a un plantel que recibió dos golpes grandes y que encara, a partir del próximo viernes 12, tres cotejos determinantes para saber si hay chances de seguir peleando en alguno o en los dos frentes abiertos hasta el momento, la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Primero será Atlético Tucumán en el Coloso por la octava fecha de la Liga. A posteriori, el gran encuentro del miércoles ante Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina (con sede a definir), y por último, repetir el choque ante el Pirata cordobés pero esta vez por el torneo local, el lunes 22 en Córdoba.

En Newell's rodean a Luciano Herrera

En estos días, los médicos junto a los preparadores físicos de la Lepra, apuntarán a poder recuperar a una pieza importante en el esquema de Fabbiani como lo es Luciano Herrera. El ex Defensa y Justicia, sufrió una lesión muscular en la previa del cotejo ante Barracas Central, pero hay optimismo para que llegue al partido ante Belgrano.

>>Leer más: Newell's y un presente contínuo

Quien ya estaría descartado para los próximos tres encuentros es Gaspar Iñiguez. El ex Laferrere, también padeció una lesión muscular en la práctica post clásico, aunque su recuperación rondaría las tres semanas, por eso, apunta al enfrentamiento frente a Estudiantes de La Plata del martes 30 de septiembre en el Coloso para el regreso.

Juan Espínola fue citado a la selección paraguaya

Aunque no sea el mejor momento futbolístico de Newell's, hubo un jugador que tuvo una grata noticia en las últimas horas. Se trata del arquero Leproso, Juan Espínola, quien fue citado por el técnico argentino de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, para la doble fecha de eliminatorias de Conmebol.

El guardameta rojinegro estará presente en el plantel de la Albirroja que enfrentará a la selección de Ecuador (04/09) y Perú (09/09), en dos fechas definitorias para la clasificación de la Copa del mundo 2026.

Los otros arqueros son Roberto Fernández de Cerro Porteño, Carlos Coronel de New York Red Bulls y Orlando Gill de San Lorenzo de Almagro.

Por su parte, tanto Carlos "Cocoliso" González y Saúl Salcedo, quienes figuraban en una pre lista, quedaron marginados para esta doble fecha de eliminatorias.

Noticias relacionadas
La salida de Newells tras la última derrota en el Coloso ante Barracas Central. El conjunto de Fabbiani luce caído, golpeado tras el clásico, aunque le queda el Clausura y la Copa Argentina para pelear.

Newell's, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

Cristian Fabbiani deberá enderezar el barco en Newells ya que todavía tiene mucho por andar.

Newell's empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano por duplicado

El entrenador de Newell’s vivió con intensidad el duelo ante Barracas Central. “Ahora es tiempo de poner la cara y comer mierda”, dijo en redes sociales.

Newell's: Fabbiani no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Otra vez Carlos Mastrángelo fue determinante en una derrota de Newells.

Además del penal, en la derrota de Newell's ante Barracas hubo otra decisión muy polémica del árbitro

Ver comentarios

Las más leídas

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

¿Qué joven promesa de Newells sería blindado en los próximos días?

¿Qué joven promesa de Newell's sería "blindado" en los próximos días?

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

Lo último

Bullrich denunció a servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Bullrich denunció a "servicios de inteligencia rusos" por los audios de Karina Milei

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

En Rosario reprogramaron los turnos de oftalmología de Pami tras las acusaciones por sobreprecios

En Rosario reprogramaron los turnos de oftalmología de Pami tras las acusaciones por sobreprecios

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

En la audiencia imputativa a una banda controlada desde la cárcel de Piñero se expuso el trasfondo del ataque a la peluquera María Florencia González

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

Por Martín Stoianovich

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
La Ciudad

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución con nexos en Rosario
Información General

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución con nexos en Rosario

En Rosario reprogramaron los turnos de oftalmología de Pami tras las acusaciones por sobreprecios
La Ciudad

En Rosario reprogramaron los turnos de oftalmología de Pami tras las acusaciones por sobreprecios

Presuntas coimas en discapacidad: la Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei
Política

Presuntas coimas en discapacidad: la Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

¿Qué joven promesa de Newells sería blindado en los próximos días?

¿Qué joven promesa de Newell's sería "blindado" en los próximos días?

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

Ovación
El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte
Ovación

El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

Central: a 23 años de la racha negativa que cortó en un estadio donde ganó un clásico más

Central: a 23 años de la racha negativa que cortó en un estadio donde ganó un clásico más

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

La Supercopa Argentina tiene nueva programación en la cancha de Central

Policiales
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina del barrio Empalme Graneros

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

La Ciudad
En Rosario reprogramaron los turnos de oftalmología de Pami tras las acusaciones por sobreprecios
La Ciudad

En Rosario reprogramaron los turnos de oftalmología de Pami tras las acusaciones por sobreprecios

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

Festival Brasil: se viene una gran fiesta de la música, el baile y la gastronomía

Festival Brasil: se viene una gran fiesta de la música, el baile y la gastronomía

La repavimentación de la pista del aeropuerto de Rosario arranca este 20 de septiembre

La repavimentación de la pista del aeropuerto de Rosario arranca este 20 de septiembre

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carbajal llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carbajal llegan "Encendidas" a Rosario

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad
La Ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Es de San Jerónimo Norte, tiene una rara enfermedad y su única esperanza está en Tailandia
La Región

Es de San Jerónimo Norte, tiene una rara enfermedad y su única esperanza está en Tailandia

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos
Zoom

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo
La Ciudad

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes
Política

En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes

Newells empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano por duplicado
Ovación

Newell's empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano por duplicado

Quini 6: un ganador en el Revancha se llevó 1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: un ganador en el Revancha se llevó 1.700 millones de pesos

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud
Información General

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides
Información General

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led
La Región

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led