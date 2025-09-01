Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Luego de Barracas Central, los del Ogro Fabbiani se preparan para diez días donde se definirá parte del futuro de Newell's, en la Liga y en Copa Argentina.

El Ogro Fabbiani afronta días clave de preparación para las tres finales que se le avecinan a Newell's.

La derrota ante Barracas Central, dejó una herida abierta en el seno íntimo del plantel de Newell's , pero que rápidamente hay que subsanar porque no hay tiempo para lamentos. Por esto, el Ogro Fabbiani decidió practicar el sábado después del partido, descansar el domingo y poner primera este lunes por la tarde en Bella Vista.

La idea del cuerpo técnico es, más allá de ajustar los errores que llevaron al Rojinegro a ganar apenas un encuentro de siete en este torneo, levantar en lo anímico a un plantel que recibió dos golpes grandes y que encara, a partir del próximo viernes 12, tres cotejos determinantes para saber si hay chances de seguir peleando en alguno o en los dos frentes abiertos hasta el momento, la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Primero será Atlético Tucumán en el Coloso por la octava fecha de la Liga. A posteriori, el gran encuentro del miércoles ante Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina (con sede a definir), y por último, repetir el choque ante el Pirata cordobés pero esta vez por el torneo local, el lunes 22 en Córdoba.

En estos días, los médicos junto a los preparadores físicos de la Lepra, apuntarán a poder recuperar a una pieza importante en el esquema de Fabbiani como lo es Luciano Herrera . El ex Defensa y Justicia, sufrió una lesión muscular en la previa del cotejo ante Barracas Central, pero hay optimismo para que llegue al partido ante Belgrano.

>>Leer más: Newell's y un presente contínuo

Quien ya estaría descartado para los próximos tres encuentros es Gaspar Iñiguez. El ex Laferrere, también padeció una lesión muscular en la práctica post clásico, aunque su recuperación rondaría las tres semanas, por eso, apunta al enfrentamiento frente a Estudiantes de La Plata del martes 30 de septiembre en el Coloso para el regreso.

Juan Espínola fue citado a la selección paraguaya

Aunque no sea el mejor momento futbolístico de Newell's, hubo un jugador que tuvo una grata noticia en las últimas horas. Se trata del arquero Leproso, Juan Espínola, quien fue citado por el técnico argentino de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, para la doble fecha de eliminatorias de Conmebol.

El guardameta rojinegro estará presente en el plantel de la Albirroja que enfrentará a la selección de Ecuador (04/09) y Perú (09/09), en dos fechas definitorias para la clasificación de la Copa del mundo 2026.

Los otros arqueros son Roberto Fernández de Cerro Porteño, Carlos Coronel de New York Red Bulls y Orlando Gill de San Lorenzo de Almagro.

Por su parte, tanto Carlos "Cocoliso" González y Saúl Salcedo, quienes figuraban en una pre lista, quedaron marginados para esta doble fecha de eliminatorias.