Un buzo profesional argentino sufrió un accidente en Bahamas y piden ayuda para su tratamiento

Viajó por trabajo y sufrió un ahogamiento, por lo que fue trasladado a México. Su novia rosarina lo acompaña. Evalúan daños y qué tratamiento requerirá

2 de septiembre 2025 · 12:04hs
El buzo Juan Cruz Zanaboni se accidentó en Bahamas durante su día de franco y su familia pide ayuda para afrontar la rehabilitación.

Un buzo argentino que se encontraba trabajando al mando de un buque en Bahamas sufrió un ahogamiento este domingo y su familia pide ayuda para poder afrontar los costos del tratamiento. El hombre fue trasladado a México tras ser reanimado durante siete minutos y ser intubado.

Juan Cruz Zanaboni es instructor de buzo, buzo comercial y capitán de barco. Emigró de Argentina hace unos años y ya trabajo en distintos países. Al momento del accidente, ocurrido este domingo, estaba con Cecilia, su novia, que es de Rosario, en Bahamas por un trabajo para la limpieza de un dique seco, a donde fue al mando de un buque.

El accidente ocurrió en una pileta durante uno de sus días de franco, según contó a La Capital Federico Schiavone, amigo de Juan Cruz y de Cecilia. El buzo sufrió un ahogamiento y afrontó siete minutos de RCP por parte de los médicos que lo atendieron, que pudieron recuperarlo para intubarlo y dejarlo en coma inducido.

En una primera instancia, los profesionales de Bahamas le dijeron que la familia de Juan Cruz que deberían valerser de un equipo especial conocido como Ecmo, que sirve para poder oxigenar la sangre de su cuerpo. Este lunes, explicó Federico, llegaron "buenas noticias": "Respondió bien y le empezaron a sacar la sedación. Movió los brazos e intentó abrir los ojos, sigue intubado aunque responde bien".

Tras esas primeras respuestas, Juan Cruz fue trasladado a Cancún donde, dijo su amigo, "hay un hospital de mayor complejidad".

Cursos a beneficio tras el accidente

Si bien el hecho es muy reciente, familiares y amigos de Juan Cruz saben que tiene una etapa de rehabilitación por delante. Aunque, indicó Federico, resta saber qué tipo de tratamiento llevará adelante ya que todavía no se sabe si quedó con alguna secuela: "Estuvo siete minutos sin oxígeno, aunque, por ahora, responde a los estímulos básicos. Pero sigue crítico, todavía tiene agua en los pulmones. Van a tener que estar bastante tiempo en México. La internación sale, más o menos, 10 mil dólares diarios".

Para reunir fuerzas, varias escuelas de buceo del país están sorteando cursos. "Es un tipo muy querido en el ambiente", aseguró Federico, que está al frente de Aquadivers, que también se plegó a la campaña y organizó una capacitación conocida como "Stop the bleed", que enseña a las personas cómo proceder en situaciones de emergencia ante hemorragias graves y que tiene validez internacional.

El monto de las inscripciones se destinará en su totalidad a ayudar a Juan Cruz y para saber más, los interesados podrán contactarse a través de la cuenta de Instagram de la institución.

Por su parte, el único canal para recibir donaciones continúa abierto. Quienes deseen colaborar con familia Zanaboni pueden transferir al alias Ximenita1981, cuenta del Banco Francés a nombre de María Ximena Zanaboni, la hermana de Juan Cruz. El CBU de la misma es 0170199540000031687847.

