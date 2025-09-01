La vedete Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución con nexos en Rosario

Rompió en llanto en Infama al referirse a la detención de su mamá, Elizabeth Rodrigo. Según la causa, se les ofrecían a las víctimas falsos trabajos y luego eran obligadas a prostituirse

Ayelén Paleo volvió a estar en boca de los medios, pero esta vez no por su carrera como vedette y bailarina, ni por los escándalos que protagonizó hace más de una década junto a Carmen Barbieri y Santiago Bal . Su madre, Elizabeth Rodrigo de 62 años, fue detenida bajo la sospecha de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y económica que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.

La denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo de limpieza y los investigadores constataron que la organización posee nexos en las ciudades de Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

Así, la semana pasada se realizaron quince allanamientos en Rosario, La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires. Participaron fuerzas federales y policías locales, con un procedimiento coordinado que permitió atrapar a cuatro integrantes de la organización.

Durante el operativo, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas. La investigación reconstruyó que la captación se hacía bajo falsas promesas de empleo doméstico. Una vez dentro de la red, las víctimas eran obligadas a prostituirse, entregar el 90% de sus ganancias y pagar hasta 90 mil pesos por los books fotográficos.

Ayelén Paleo rompió el silencio

Desde que se dio a conocer la noticia, Ayelén Paleo se mantuvo en silencio, alejada desde hace varios años del mundo de la farándula y abocada a su trabajo en el rubro inmobiliario de lujo. En Infama (América) se refirió por primera vez al tema y, en medio de un ataque de nervios y rota en llanto, defendió la inocencia de su mamá.

“Estoy en mi peor momento, pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo estar callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo y es algo gravísimo", lanzó, en diálogo con el ciclo de Marcela Tauro.

“Mi mamá es absolutamente inocente. Elizabeth Rodrigo es inocente. Es mi mamá, la mamá de Ayelén Paleo, Federico Paleo y de Florencia Paleo. Es absolutamente inocente. Esa morocha que ven ahí con el flequillito, esposada. Esa mujer es una mujer absolutamente inocente”, afirmó, mientras las imágenes mostraban el momento de la detención de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires que ordenó la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Bonaerense.

Rodrigo habría actuado como fotógrafa de las víctimas, a quienes engañaban con falsos ofrecimientos de trabajo como empleadas domésticas, para después ser obligadas a prostituirse. La detención de la mujer se dio en medio de un operativo que tuvo 15 allanamientos simultáneos en todo el país. “Ella es una fotógrafa... Por supuesto que hablo como su hija, pero mi mamá es una mujer que lucha, que apoya y que acompaña. Siempre estuvo para las chicas y, por supuesto que para sus hijos, una leona. Siempre trabajó con respeto, ante todo, y es lo que entrega. Ella recibe amor y da ese mismo amor”, enfatizó, nerviosa y al borde del llanto.

Luego, compartió su enojo por lo que se viene diciendo sobre su vida: “Los medios, discúlpenme, son responsables de mostrar donde vivo. Inventaron que vivía en Puerto Madero. Error. Dijeron que me regalaban cosas... Ojalá, bienvenido sea. Que organizaba fiestas. Sí, ¿Cuál hay? Dijeron que me drogaba. ¿Qué les pasa? Soy la persona más sana de la historia. Todo eso lo van a tener que demostrar uno por uno, porque son puras mentiras y puras injurias”.

Allí hizo referencia al escándalo por el que ganó reconocimiento, señalada como la tercera en discordia en la separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal. “Yo tengo 34 años, no tengo 19 años, no soy la misma chica. Eso por un lado. Yo no salgo en televisión hace años. No me interesa, no me gusta, nunca fui feliz ahí. Tengo problemas, de verdad, problemas psicológicos, de que me hayan dicho ‘gorda’ en televisión. Estoy sufriendo y ahora tengo que tomar pastillas para dormir”, continuó, sobre el mal momento familiar y personal que vive.

“Tengo que hablar porque hicieron de todo esto un circo frívolo, un espectáculo con nuestro dolor. La gente que ahora me señala, es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años. La mismo que lucró con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Desde entonces tomo antidepresivos y pastillas para dormir”, siguió, mientras se negaba a decir a quiénes se refería.

“Esto no es contra mi mamá, esto es contra mí. Yo no tengo 19 años. Mi círculo es chico. Mi mamá lo es todo y yo no me voy a permitir verla acá con las esposas saliendo de mi casa de Rivadavia”, lanzó, desbordada. “¿Dónde dicen que hacen los books de fotos? Tenemos cinco perros que los rescatamos de la calle", se despachó, llorando.

“Mi mamá es fotógrafa. Es gravísimo lo que dicen”, exclamó, desbordada por el llanto. “Hablan de ‘el hermano de Ayelén Paleo’, ‘la tía de Ayelén Paleo’ y hasta de pedofilia cuando yo tengo una escuela de baile con 150 chicos. Esto ya es grave”, afirmó, desconsolada.

En la causa del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata aparece que en el domicilio de Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo, los agentes decomisaron computadoras, notebooks, un disco externo, cámaras fotográficas, ocho teléfonos celulares, anotaciones en cuadernos, una máquina para contar dinero, lencería erótica y un contrato que autorizaba la toma de imágenes para una plataforma específica. Dentro de esta red, Rodrigo ejercía una función de logística y de fotógrafa, asumiendo la responsabilidad de generar material para publicaciones en sitios web vinculados a la oferta sexual.

La organización, de acuerdo a la investigación, le exigía a cada víctima la adquisición de un teléfono, cuyo número cambiaba aproximadamente cada diez días para impedir su rastreo. Además, las mujeres estaban obligadas a pagar un book fotográfico con un costo de 90 mil pesos, material que luego servía para crear perfiles en los portales donde eran ofrecidas. Según lo documentado en la investigación, las víctimas debían entregar el 90 % de lo obtenido en cada encuentro, enfrentando amenazas de muerte ante cualquier retraso en los pagos. Las víctimas eran trasladadas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días, lo que permitía su rotación por diferentes puntos del país.