La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La obra permite el recambio de antiguas cañerías que en algunos casos datan de 1900, mediante una innovadora tecnología que minimiza el impacto ambiental y mejora la eficiencia de las intervenciones

En Rosario comenzó con el recambio de más de 9 kilómetros de antiguas cañerías de agua potable.

Aguas Santafesinas (ASSA) continúa con la ejecución del histórico plan de renovación de redes iniciado por el gobernador Maximiliano Pullaro. En Rosario , comenzó con el recambio de más de 9 kilómetros de antiguas cañerías de agua potable.

La obra tiene un avance del 79% y en esta primera etapa se centra en barrio Lourdes y Pichincha en el sector delimitado por avenida Rivadavia, bulevar Oroño, avenida Pellegrini y avenida Francia.

Hasta el momento, se han tendido más de 7.000 metros de cañería y ejecutado 1.333 conexiones domiciliarias, beneficiando a 24 mil habitantes de los 30 mil que beneficiará una vez finalizada. La inversión requerida supera los $ 4.000 millones.

La titular ASSA, Renata Ghilotti, destacó que: “Esto es inédito, en la ciudad se hizo algo así por última vez en la década del 90 . Los trabajos van a mejorar el sistema de distribución de agua potable, logrando más eficiencia en la prestación, cosa que ya se evidencia en los sectores donde paso la obra”.

>>Leer más: Mercado del Río: presentaron 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Renovación de redes cloacales

Cabe recordar que el plan provincial establece intervenciones en 12 ciudades beneficiando a más de 1 millón de usuarios, con una inversión de 87 millones de pesos. Este Plan de Infraestructura y Mantenimiento contempla obras de agua y cloaca.

Al respecto Ghillotti mencionó que: “También estamos ejecutando el segundo proyecto para la ciudad que se encuentra incluido en el plan de renovación de redes. Se trata de los trabajos destinados a renovar un tramo del colector cloacal Vélez Sarsfield que va a tener un gran impacto en el servicio cloacal para la zona Noroeste de la ciudad”.

Este emprendimiento beneficiará a más de 20.000 usuarios y tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias de la zona.

La obra consiste en la renovación del colector cloacal Vélez Sarsfield en el tramo que va desde calle Campbell hasta calle Liniers, en la zona Noroeste de la ciudad, y presenta un importante grado de complejidad, ya que las cañerías se encuentran a una profundidad de casi 4 metros.