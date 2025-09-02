La Capital | La Ciudad | Rosario

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La obra permite el recambio de antiguas cañerías que en algunos casos datan de 1900, mediante una innovadora tecnología que minimiza el impacto ambiental y mejora la eficiencia de las intervenciones

2 de septiembre 2025 · 17:40hs
En Rosario comenzó con el recambio de más de 9 kilómetros de antiguas cañerías de agua potable.

En Rosario comenzó con el recambio de más de 9 kilómetros de antiguas cañerías de agua potable.

Aguas Santafesinas (ASSA) continúa con la ejecución del histórico plan de renovación de redes iniciado por el gobernador Maximiliano Pullaro. En Rosario, comenzó con el recambio de más de 9 kilómetros de antiguas cañerías de agua potable.

La obra tiene un avance del 79% y en esta primera etapa se centra en barrio Lourdes y Pichincha en el sector delimitado por avenida Rivadavia, bulevar Oroño, avenida Pellegrini y avenida Francia.

Hasta el momento, se han tendido más de 7.000 metros de cañería y ejecutado 1.333 conexiones domiciliarias, beneficiando a 24 mil habitantes de los 30 mil que beneficiará una vez finalizada. La inversión requerida supera los $ 4.000 millones.

La titular ASSA, Renata Ghilotti, destacó que: “Esto es inédito, en la ciudad se hizo algo así por última vez en la década del 90. Los trabajos van a mejorar el sistema de distribución de agua potable, logrando más eficiencia en la prestación, cosa que ya se evidencia en los sectores donde paso la obra”.

>>Leer más: Mercado del Río: presentaron 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Renovación de redes cloacales

Cabe recordar que el plan provincial establece intervenciones en 12 ciudades beneficiando a más de 1 millón de usuarios, con una inversión de 87 millones de pesos. Este Plan de Infraestructura y Mantenimiento contempla obras de agua y cloaca.

Al respecto Ghillotti mencionó que: “También estamos ejecutando el segundo proyecto para la ciudad que se encuentra incluido en el plan de renovación de redes. Se trata de los trabajos destinados a renovar un tramo del colector cloacal Vélez Sarsfield que va a tener un gran impacto en el servicio cloacal para la zona Noroeste de la ciudad”.

Este emprendimiento beneficiará a más de 20.000 usuarios y tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias de la zona.

La obra consiste en la renovación del colector cloacal Vélez Sarsfield en el tramo que va desde calle Campbell hasta calle Liniers, en la zona Noroeste de la ciudad, y presenta un importante grado de complejidad, ya que las cañerías se encuentran a una profundidad de casi 4 metros.

Noticias relacionadas
Francisco Benjamín Torren fue detenido en 27 de Febrero y Colombres, un día después de fugarse de la seccional 21ª. 

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

El intento de abuso en barrio Agote reavivó la preocupación por los delitos sexuales. Según el MPA, en 2024 hubo 417 condenas 

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

el tiempo en rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura maxima

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Jubilados de Rosario tuvieron que reprogramar sus turnos médicos

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Ver comentarios

Las más leídas

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Lo último

Falta de garantías: los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Corte ratificó la sentencia contra Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells
Policiales

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Polémica por un operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Polémica por un operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Ovación
Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Policiales
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada"

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o Rojo23, nuevo miembro de los 10 más buscados

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los 10 más buscados"

La Ciudad
Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Cómo es la Luna de Sangre de septiembre y qué día se podrá ver
Información General

Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
La Ciudad

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Política

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
Información General

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros
La Ciudad

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros