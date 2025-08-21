La Capital | Política | José Mayans

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

También criticó a Virginia Gallardo, ahora candidata a diputada, a la que calificó de "tonta" y "estúpida"

21 de agosto 2025 · 21:06hs
Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad

El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, negó que los legisladores de la Cámara alta tengan un sueldo de bolsillo de 10 millones de pesos mensuales, pese a que actualmente perciben un bruto de unos 9 millones que desde noviembre aumentaría a algo más de 10 millones.

En su discurso en el recinto durante la sesión de este jueves, el formoseño sentenció: "Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos, y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza a la mitad".

>> Leer más: Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos a partir de noviembre

"Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente (Javier Milei) dice por todas partes que ganamos 10 millones de pesos. Nunca ganamos esa plata, es un mentiroso", sostuvo.

Embed

También apuntó contra la modelo y panelista Virginia Gallardo, ahora candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes.

"Le digo a la tonta esta, a la actriz que se cree que va a venir acá a ganar 10 millones. ¿Cómo se llama la chica esta? La Victoria Gallardo (sic), que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei", indicó el legislador antes de corregirse y apuntar que el nombre correcto es Virginia.

Y continuó: "Dice que quiere ganar 9 millones... La verdad es que es una tonta, una estúpida, porque le digo ya que si cree que va a venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Se comió la mentira del presidente".

Virginia Gallardo, amiga del presidente, se presentará por primera vez a competir en elecciones este año y buscará una banca en Diputados por Corrientes.

El piso salarial de los trabajadores del Congreso se actualizará tras el cierre de una nueva paritaria, por lo que se disparará de forma automática un nuevo incremento en las dietas de los senadores que llegará a fin de año a los 10,2 millones de pesos.

Noticias relacionadas
el oficialismo no pudo defender cinco decretos y el senado los dejo sin efecto

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Javier Milei en el aniversario de la Bolsa en el 2024

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Alejandro Vilches, la persona elegida por el gobierno

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo

rosario, mas cerca de ser declarada capital nacional de la industria metalurgica

Rosario, más cerca de ser declarada Capital Nacional de la Industria Metalúrgica

Ver comentarios

Las más leídas

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Lo último

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Concentración para visibilizar la situación. Quieren que la nueva Constitución provincial las considere actor esencial económico
Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe
Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Ovación
Banderazo: los hinchas de Newells cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovacion

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Banderazo: los hinchas de Newells cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá por detalles

Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá "por detalles"

Policiales
Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

La Ciudad
Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales
Politica

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria
La Ciudad

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo
Política

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias
La Región

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app
La Región

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar
La Ciudad

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis
La Ciudad

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio
Política

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur