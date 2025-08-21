Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

También criticó a Virginia Gallardo, ahora candidata a diputada, a la que calificó de "tonta" y "estúpida"

El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, negó que los legisladores de la Cámara alta tengan un sueldo de bolsillo de 10 millones de pesos mensuales, pese a que actualmente perciben un bruto de unos 9 millones que desde noviembre aumentaría a algo más de 10 millones.

En su discurso en el recinto durante la sesión de este jueves, el formoseño sentenció: "Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos, y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza a la mitad".

"Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente (Javier Milei) dice por todas partes que ganamos 10 millones de pesos. Nunca ganamos esa plata, es un mentiroso", sostuvo.

Embed

También apuntó contra la modelo y panelista Virginia Gallardo, ahora candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes.

"Le digo a la tonta esta, a la actriz que se cree que va a venir acá a ganar 10 millones. ¿Cómo se llama la chica esta? La Victoria Gallardo (sic), que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei", indicó el legislador antes de corregirse y apuntar que el nombre correcto es Virginia.

Y continuó: "Dice que quiere ganar 9 millones... La verdad es que es una tonta, una estúpida, porque le digo ya que si cree que va a venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Se comió la mentira del presidente".

Virginia Gallardo, amiga del presidente, se presentará por primera vez a competir en elecciones este año y buscará una banca en Diputados por Corrientes.

El piso salarial de los trabajadores del Congreso se actualizará tras el cierre de una nueva paritaria, por lo que se disparará de forma automática un nuevo incremento en las dietas de los senadores que llegará a fin de año a los 10,2 millones de pesos.