El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El Indec dio a conocer los datos de actividad en cadenas comerciales. Por primera vez se contrajeron los despachos en shoppings. Los súper están estancados

21 de agosto 2025 · 22:04hs
Las ventas en los súper no levantan y en los mayoristas se caen.

Las ventas en los súper no levantan y en los mayoristas se caen.

El consumo no mostró signos de recuperación durante junio, en un contexto de salarios estancados en un bajo nivel histórico. En autoservicios mayoristas tocó un nuevo mínimo, en shoppings se vio la primera contracción anual en ocho meses y en supermercados se verifica un estancamiento desde marzo.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en mayoristas encadenaron su tercer retroceso mensual consecutivo, al mermar 1,8 % respecto de mayo. De este modo, el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde que el instituto de estadísticas comenzó la serie, en 2017.

En términos anuales, la contracción fue del 8,4 %. A nivel de producto, las bajas más importantes se verificaron en el consumo de frutas y verduras, artículos de limpieza, y lácteos.

Por medios de pago, se vieron fuertes retrocesos reales en el uso de efectivo y tarjetas de crédito, e incluso una merma nominal en las tarjetas de débito. Solo creció la utilización de “otros medios de pago”, que incluyen por ejemplo pagos con QR.

Supermercados y shoppings

Por su parte, en los supermercados las ventas exhibieron un leve ascenso mensual del 0,2 %. Sin embargo, la tendencia de los últimos meses muestra un estancamiento desde marzo.

Respecto de junio de 2024, hubo un alza de 0,8 %. En estos establecimientos, también se verificaron reducciones en lácteos, frutas y verduras, y artículos de limpieza, así como en bebidas y productos de almacén. Por el contrario, hubo relevantes incrementos en indumentaria y carnes.

Por último, la performance en shoppings, más asociada al consumo de bienes durables y de sectores medios, arrojó su primera baja interanual desde noviembre de 2024. A precios constantes, la variación fue negativa de 4,5 %. Acá resaltaron las caídas en la división de diversión y esparcimiento, así como en ropa y accesorios deportivos, y en productos electrónicos.

En un contexto en el que las ventas y la fabricación nacional de productos textiles están en retroceso por la caída del consumo y el aumento de la presión importadora, seis de cada diez empresas del sector de indumentaria admitieron que aplicaron recortes en su dotación de personal desde fines de 2023 hasta marzo de 2025.

Despidos textiles

El dato surge de la última encuesta que la Fundación Pro Tejer realiza entre compañías textiles, correspondiente al segundo trimestre de 2025. El informe refleja un panorama desafiante para la cadena textil y de indumentaria debido a caídas generalizadas en ventas, producción, empleo e inversiones y también ante la falta de políticas industriales.

Una consecuencia de la caída de todos los indicadores del nivel de actividad de la industria textil es el impacto en las condiciones laborales y los puestos de trabajo. Así, el 72 % de las empresas encuestadas indicó haber tomado medidas que afectaron su dotación en el período que arranca a fines de 2023 y llega hasta marzo de este año.

Las tres opciones más seleccionadas fueron la “cancelación de horas extras”, “cierre de turnos” y “despidos”.

