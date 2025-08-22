Piden prisión perpetua para acusado por un cruento asesinato en San Lorenzo

El crimen sucedió en noviembre de 2022. Angel C está imputado de homicidio agravado por ensañamiento. La víctima fue Armando Carrara, de 60 años.

Crimen en San Lorenzo. Bomberos y efectivos policiales en el lugar donde mataron a puñaladas a Armando Carrara.

Otro de los crímenes más impactantes ocurridos en San Lorenzo ingresó en etapa de definición. Este viernes comenzó en los Tribunales el juicio a Angel Gabriel C, quien está acusado de matar de 36 puñaladas a Armando Emilio Carrara, de 60 años, hecho ocurrido el 10 de noviembre de 2022 . El fiscal a cargo de la acusación, Leandro Lucente, solicitó en el arranque del debate que el hombre sea condenado a prisión perpetua por ser autor de homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento.

El tribunal que preside el juicio está integrado por los jueces Darío Pangrazi, Ariel Cattáneo y Carlos Gazza. De acuerdo con lo que se pudo reconstruir del hecho Carrara fue asesinado de múltiples puñaladas en su casa de Güemes al 1800, en barrio El Pino, y el único imputado en la causa convivía con la víctima prácticamente en el mismo inmueble porque le alquilaba a Carrara una habitación.

El fiscal Lucente afirmó que Angel C atacó a Carrara en forma muy violenta. Con una cuchilla le provocó un corte de unos 7 centímetros entre los dedos de la mano izquierda y también le asestó aproximadamente 36 puñaladas en distintas partes del cuerpo con el propósito de causar su fallecimiento.

Tras la agresión Angel C huyó. Según los datos que obran en la causa, Carrara falleció por shock hipovolémico causado por una hemorragia masiva cervical y torácica. A los vecinos del barrio les llamó la atención que “Angelito”, como le decían al muchacho que en ese entonces tenía 22 años, no estuviera en el lugar y que tampoco respondiera llamados ni mensajes de WhatsApp.

Esa ausencia lo hizo escalar hasta el tope de la pirámide de las sospechas. Seis horas después del hallazgo del cuerpo de Carrara, Angel fue detenido en un establecimiento rural de la localidad de Aldao sobre la ruta 18S, a unos 10 kilómetros de San Lorenzo.