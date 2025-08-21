El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas La máxima no superaría los 17º y estaría en baja hacia el fin de semana, repuntando a partir del lunes 21 de agosto 2025 · 23:23hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 17º, algunas chances de lluvias aisladas en la mañana y vientos con fuertes ráfagas desde la tarde.

La madrugada llega con vientos moderados del norte, un registro de 13º y cielo mayormente nublado, y hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas por la mañana, ya con los termómetros marcando 14º. Para la tarde se espera una máxima de 17º con cielo parcialmente nublado, un incremento en la intensidad del viento y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, que por la noche podrían alcanzar los 50 km/h, con una temperatura de 12º.

El sábado estaría despejado pero con las marcas en descenso: la máxima rondaría los 15º y la mínima bajaría hasta los 6º.

Para el domingo pronostican temperaturas entre 17º y 4º, con cielo despejado cambiando a parcialmente nublado.

La semana próxima empezaría con cielo despejado, máximas más elevadas y mínimas aún bajas. El lunes tendría registros entre 20º y 7º, el martes iría de 22º a 8º y para el miércoles se esperan marcas de 20º a 9º.