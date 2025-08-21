La Capital | Policiales | Servicio Penitenciario

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

El ministro Cococcioni explicó que se trató de "un acto de represalia de las organizaciones criminales" al gobierno. Ocurrió en 2024, días antes de la saga de crímenes de trabajadores

21 de agosto 2025 · 15:13hs
Circunvalación y Palliere

Circunvalación y Palliere, donde ocurrió el ataque al colectivo con penitenciarios.

El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la antesala de una audiencia imputativa por un ataque a tiros contra un transporte del Servicio Penitenciario. El hecho ocurrió el 2 de marzo de 2024, en el marco de una saga de atentados que incluyó cuatro homicidios de trabajadores. La Fiscalía adelantó que imputarán al instigador y a los autores materiales del hecho, al que ubicó como una represalia de una organización criminal a las políticas penitenciarias en el inicio de la gestión del gobierno de Maximiliano Pullaro.

En la audiencia que inició la tarde del jueves el fiscal Federico Rébola imputará a los autores del ataque contra un colectivo del Servicio Penitenciario ocurrido el 2 de marzo de 2024 en Circunvalación y Palliere, barrio Rucci. El vehículo trasladaba a agentes penitenciarios que regresaban de cumplir funciones en la cárcel de Piñero y fue alcanzado por disparos de armas de fuego que provocaron heridas leves a dos pasajeros.

>> Leer más: Crímenes de trabajadores: día a día de una semana violenta que devino en un nuevo desembarco

"Fue uno de los primeros actos de represalia de las organizaciones criminales, fundamentalmente en respuesta a las políticas penitenciarias iniciadas el 11 de diciembre de 2023", explicó Cococcioni en la conferencia. El ministro resumió aquellas decisiones en "la reforma de los protocolos de requisas, en la restitución del régimen de alto perfil y en términos generales en el endurecimiento de condiciones carcelarias principalmente para los líderes de las organizaciones criminales".

cococcioni

Un preso conocido

Por su parte el fiscal Rébola adelantó que imputará como autor intelectual del ataque a Walter González, conocido como "Viejo". Se trata de un recluso, condenado por homicidio, que desde prisión lideró también una organización criminal dedicada al narcomenudeo en Capitán Bermúdez pero con extensión hacia otras localidades de la región.

>> Leer más: Video: intentaron balear un bar en La Florida y dejaron una nota intimidatoria

"También detectamos a los autores materiales que van a ser imputados", adelantó Rébola y aseguró que le imputarán intento de homicidio. "Pudimos determinar que venía del endurecimiento que se había realizado a partir del 10 de diciembre (2023) en las condiciones de detención", explicó el funcionario sobre el móvil del ataque.

Además, adelantó, van a imputar a los autores de un ataque fallido contra clientes de un bar de la Florida, ocurrido en enero de 2024. Fue contra un comercio de Rondeau al 3900, hecho que no se concretó porque al gatillero no le funcionó el arma.

