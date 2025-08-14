"La Voz Argentina": cómo y dónde ver el vivo sin cable Telefe este año reforzó su estrategia digital y ofrece su contenido en diversas plataformas para que los argentinos puedan ver el programa sin cable 14 de agosto 2025 · 14:56hs

"La Voz Argentina" se puede ver en distintas plataformas de streaming

Definitivamente, La Voz Argentina se está consolidando como uno de los realities más convocantes y emocionantes de la televisión argentina. No solo es el ciclo con más puntos de rating, sino que noche a noche los espectadores inundan las redes sociales con comentarios, debates y opiniones sobre el programa.

El ciclo ya se encuentra bastante avanzado, tras las audiciones a ciegas y las batallas, actualmente se está desarrollando la fase de knockouts y cada vez son menos los participantes que permanecen en la competencia para convertirse en la próxima Voz Argentina. Sin embargo, aún quedan tres etapas más: una vez finalizada la etapa de knockouts, le siguen los playoffs, y finalmente los shows en vivo, donde la decisión queda en manos del público. Ahí se definirá quién se consagrará ganador de la edición 2025.

En este contexto y en una época donde cada vez son menos las personas que tienen cable y las plataformas de streaming dominan, muchos se preguntan dónde ver lo que queda de La Voz Argentina. Afortunadamente, Telefe este año reforzó su estrategia digital y ofrece su contenido en diversas plataformas.

¿Dónde ver "La Voz Argentina"? "La Voz Argentina" se pueden ver por diversos canales de streaming: En MiTelefe: ingresando a mitelefe.com en la opción “Vivo”

en la opción “Vivo” En la plataforma de streaming HBO Max

En el streaming gratuito de Pluto TV

En los streams Telefe y Luzu TV: disponibles en Twitch, YouTube. Asimismo, los programas completos y los recortes de cada una de las presentaciones se pueden ver en el canal oficial de Youtube.