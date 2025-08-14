La Capital | Zoom | La voz argentina

"La Voz Argentina": cómo y dónde ver el vivo sin cable

Telefe este año reforzó su estrategia digital y ofrece su contenido en diversas plataformas para que los argentinos puedan ver el programa sin cable

14 de agosto 2025 · 14:56hs
La Voz Argentina se puede ver en distintas plataformas de streaming

"La Voz Argentina" se puede ver en distintas plataformas de streaming

Definitivamente, La Voz Argentina se está consolidando como uno de los realities más convocantes y emocionantes de la televisión argentina. No solo es el ciclo con más puntos de rating, sino que noche a noche los espectadores inundan las redes sociales con comentarios, debates y opiniones sobre el programa.

El ciclo ya se encuentra bastante avanzado, tras las audiciones a ciegas y las batallas, actualmente se está desarrollando la fase de knockouts y cada vez son menos los participantes que permanecen en la competencia para convertirse en la próxima Voz Argentina. Sin embargo, aún quedan tres etapas más: una vez finalizada la etapa de knockouts, le siguen los playoffs, y finalmente los shows en vivo, donde la decisión queda en manos del público. Ahí se definirá quién se consagrará ganador de la edición 2025.

En este contexto y en una época donde cada vez son menos las personas que tienen cable y las plataformas de streaming dominan, muchos se preguntan dónde ver lo que queda de La Voz Argentina. Afortunadamente, Telefe este año reforzó su estrategia digital y ofrece su contenido en diversas plataformas.

>> Leer más: "La Voz Argentina": el arrepentimiento de Luck Ra y el robo que nadie esperaba

¿Dónde ver "La Voz Argentina"?

"La Voz Argentina" se pueden ver por diversos canales de streaming:

  • En MiTelefe: ingresando a mitelefe.com en la opción “Vivo”
  • En la plataforma de streaming HBO Max
  • En el streaming gratuito de Pluto TV
  • En los streams Telefe y Luzu TV: disponibles en Twitch, YouTube.

Asimismo, los programas completos y los recortes de cada una de las presentaciones se pueden ver en el canal oficial de Youtube.

