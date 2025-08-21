La Capital | Economía | Rizobacter

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

La agencia de evaluación de riesgo redujo la calificación de Rizobacter y Agrality, en un contexto desafiante para las empresas de insumos

21 de agosto 2025 · 22:02hs
La calificadora FIX volvió a bajar la nota a la deuda de Rizobacter.

La calificadora FIX rebajó la nota de Rizobacter a BBB (arg) en largo plazo y A3 (arg) en corto, y la de Agrality a BBB+ (arg). Así, la evaluadora volvió a ensombrecer la mirada sobre empresas vinculadas al ecosistema Bioceres. Según el informe, “la liquidez ajustada y la limitada flexibilidad del holding condicionan el perfil crediticio del grupo”.

El recorte a Rizobacter se explica por el deterioro de sus métricas financieras. La compañía reemplazó deuda de mercado por créditos bancarios más costosos, lo que impactó en su cobertura de intereses y elevó la fragilidad de su perfil. Aunque en julio logró reducir su deuda neta a u$s117 millones, la calificadora advirtió que “la flexibilidad financiera permanece limitada frente a las necesidades de capital de trabajo”.

En julio, FIX ya había puesto bajo la lupa a la biotecnológica. Primero recortó su nota de A+(arg) a A(arg) por la caída del margen Ebitda a 10,6%, entre otras cosas. Luego volvió a rebajarla tras el default de Bioceres SA por u$s 5,3 millones en pagarés bursátiles. En esa oportunidad, explicó que el evento podía restringir el acceso del grupo a nuevas líneas de crédito y colocó a la empresa en Rating Watch Negativo, anticipando el movimiento que finalmente concretó este mes.

Agrality

En el caso de Agrality, la baja a BBB+(arg) se fundamentó en su exposición moderada al grupo Bioceres, que participa con un 50% en su capital y le aporta soporte financiero y fianzas. FIX subrayó que la compañía conserva márgenes Ebitda estables en torno al 20% y una cobertura de intereses holgada, en niveles de 7,7x–8,0x, sostenida en un esquema de contratos por hectárea que le otorgan previsibilidad frente a shocks climáticos.

No obstante, la agencia advirtió que “la concentración en pocos clientes y la menor holgura del holding condicionan la calificación”. En otras palabras, pese a los números sólidos de la operación, la conexión con un grupo con problemas de financiamiento impide que la empresa conserve una nota más alta.

El ajuste a Rizobacter y Agrality se da en un contexto donde varias agroindustriales argentinas enfrentaron reestructuraciones, defaults y refinanciaciones. La combinación de altos costos financieros en pesos, menor disponibilidad de crédito y márgenes internacionales bajos obliga a las compañías a depender de un fondeo externo cada vez más limitado. En ese escenario, la doble rebaja de FIX refleja no solo los números del grupo Bioceres, sino también las dificultades estructurales que enfrenta el sector para financiar inversiones e innovación en un entorno de creciente volatilidad.

