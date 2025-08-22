La Capital | Policiales | Daniel Casanovas

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Fiscalía pidió nuevamente la captura del agente de bolsa que estuvo al frente de las empresas Cereales del Sur y Rosario E. Trade

22 de agosto 2025 · 12:55hs
Daniel Casanovas vive en el country Funes Hills Miraflores.

Daniel Casanovas vive en el country Funes Hills Miraflores.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó este viernes el arresto de Daniel Casanovas en un barrio privado de Funes. El financista y su esposa fueron detenidos por nuevos delitos a seis años de la primera causa penal que afrontaron por negocios irregulares.

Fuentes oficiales confirmaron que el agente de bolsa quedó detenido a pedido del fiscal Miguel Moreno. Lo mismo ocurrió con su esposa Samanta Bravo, coprotagonista en actividades comerciales investigadas por la Justicia rosarina y la de la provincia de Salta.

La unidad de Delitos Económicos y Complejos del organismo judicial detalló que el empresario está en la mira por múltiples estafas. Mientras tanto, la mujer figura bajo sospecha de encubrimiento en el expediente.

Segundo arresto de Daniel Casanovas

Hace algo más de dos años, Casanovas fue detenido en el noroeste argentino. Días antes de la aprehensión se había viralizado el video de la golpiza que recibió en un restaurante de Las Lajitas por parte de una presunta víctima de administración fraudulenta.

El financista agredido y su esposa fueron imputados en mayo de 2023 por retención indebida de granos dentro de la operatoria de Cereales del Sur. La firma agroganadera había solicitado la convocatoria de acreedores en 2019 y tenía una deuda de 450 millones de pesos.

Tanto Bravo como su marido recuperaron la libertad después de la imputación en Salta. La María Celeste García Pisacic los identificó como responsables de haber librado cheques sin fondos y también los consideró coautores de desbaratamiento de derechos acordados.

En paralelo con la pesquisa en la provincia norteña, el MPA abrió otra causa en 2021. En este caso, Casanovas fue denunciado por estafa, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant (valores negociables en Bolsa). Una decena de querellantes se incorporaron a la investigación por una pérdida estimada de 4 millones de dólares.

¿Cuándo imputarán a Daniel Casanovas?

El agente de bolsa y su esposa serán imputados el miércoles 27 de agosto de 2025 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Este viernes los detuvieron en Funes Hills Miraflores y continuarán bajo custodia hasta entonces.

Además de la actividad de la acopiadora Cereales del Sur, Casanovas y su pareja administraban la firma financiera Rosario E. Trade. Hace cuatro años fueron objeto de más de una veintena de denuncias de inversores que recurrieron a ellos y perdieron dinero.

Durante la primera imputación en Rosario, Moreno descartó el pedido de prisión preventiva para los acusados. No obstante, el juez Gustavo Pérez de Urrechu aceptó la solicitud del MPA y dispuso la inhibición general de sus bienes, así como el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de desprenderse de activos. El matrimonio tampoco tenía permitido salir del país y tuvieron que entregar sus pasaportes en el marco del proceso penal.

El último revés judicial en la historia del financista es más reciente. El mes pasado, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13 ordenó una indemnización de más de 7 millones de pesos para una ahorrista. La sentencia incluyó una multa por daño punitivo, dado que la compañía le dio un "trato indigno" a su clienta.

El veredicto se refiere a la pérdida del dinero que administraba Daniel A. Casanovas y Asociados SA, una entidad bursátil registrada en la Comisión Nacional de Valores (CNV). A lo largo del proceso, los representantes del agente de liquidación y compensación propio (ALYCP) rechazaron el reclamo y no se consideraban responsables de un incumplimiento contractual.

Tanto el titular de la firma como el resto de las personas demandadas se defendieron frente al pedido que había hecho la mujer para recuperar su dinero en febrero de 2020. Cinco años más tarde, la jueza Verónica Gotlieb le dio la derecha a la inversora.

