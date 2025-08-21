Las universidades públicas debaten en Rosario: "Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas"

Bajo el lema “Enseñanza, investigación, gestión y territorio”, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria. El encuentro contará con la presentación de más de 800 trabajos académicos, en mesas de debate y una exposición de prácticas que se realizan en las universidades .

El evento, una iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), será los días 28 y 29 de agosto en la Ciudad Universitaria (La Siberia, de Riobamba y Berutti) . La enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión son algunos de los ejes del congreso, que se propone "pensar la innovación en cada uno de estos campos, en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y económicos que exigen nuevas respuestas desde la universidad pública".

“Es la primera vez en toda la historia que el sistema universitario argentino, toda la comunidad académica y científica del país, se va a reunir para pensar qué estamos haciendo bien, qué nos falta corregir, cuáles son las transformaciones que las universidades exigen en un mundo que cambia vertiginosamente", dijo Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN y rector de la UNR. Y afirmó que " en una Argentina que ya no tiene los mismos problemas, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas ".

El encuentro contará con la presentación de más de 800 trabajos académicos , distribuidos en distintas mesas de debate, y un espacio dedicado a la exposición de buenas prácticas: experiencias innovadoras que distintas universidades están desarrollando y que pueden servir de inspiración y réplica en otras instituciones.

Se espera la participación de alrededor de 2.000 personas de todo el país, entre docentes, investigadores, gestores, estudiantes y representantes de la comunidad académica y científica. Entre otros destacados especialistas estará el pedagogo mexicano Ángel Díaz Barriga, quien estará a cargo de la conferencia inaugural sobre "las tensiones de las universidades en el contexto de proyectos de nación altamente diferenciados".

“La universidad es una herramienta extraordinaria de transformación: no sólo forma profesionales altamente capacitados, también aporta soluciones y propuestas en un mundo que cambia todo el tiempo. Por eso necesitamos repensar cómo hacemos mejor las cosas”, agregó Bartolacci.

Para el cierre el exministro de Educación nacional y exrector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, disertará sobre "La universidad y sus desafíos: el presente no es lo que era".

Plenario de rectores

En paralelo al congreso, el CIN realizará en Rosario su reunión ordinaria de rectores y rectoras. El plenario de autoridades universitarias será el viernes 29 y servirá para analizar el estado de situación del sistema universitario argentino y definir las acciones para el segundo semestre.