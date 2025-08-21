Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin El hecho ocurrió en Mendoza al 300. Bomberos y personal del Sies trabajaron en el lugar para asistir a la víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital Provincial 21 de agosto 2025 · 15:39hs

Mendoza al 300, en barrio Martin de Rosario

Un grave accidente se registró este jueves por la tarde en pleno centro de Rosario, cuando un hombre cayó por el hueco de un ascensor en un edificio de Mendoza 379, en pleno barrio Martin y a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. Debió ser trasladado al hospital provincial.

Según informaron desde el Cuartel Central de Bomberos Zapadores, la alarma se recibió a las 14.48 y hasta el lugar se desplazó un móvil de rescate. Al arribar, los efectivos prestaron colaboración con personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para asistir a la víctima, que había sufrido lesiones tras el impacto.

El hombre fue hallado con lesiones y, tras recibir la primera atención en el lugar, fue trasladada en ambulancia al hospital Provincial. El parte policial de los primeros minutos da cuenta que se habría arrojado al vacío.

La zona permaneció con fuerte despliegue de personal policial, sanitario y de Bomberos hasta que concluyeron las tareas de rescate y asistencia. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre la identidad ni el estado de salud del herido.