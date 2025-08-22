La Capital | La Ciudad | vientos

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes las ráfagas podrían superar los 80 Km/h

22 de agosto 2025 · 08:31hs
El viento dominará el tiempo este viernes en Rosario.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El viento dominará el tiempo este viernes en Rosario.

Tras una semana de lluvias y tormentas, este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla por fuertes vientos en la zona sur de la provincia de Santa Fe, y también en Chaco, Corrientes y el sur de Misiones.

En ese sentido, en la ciudad de Rosario se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h. Por este motivo, el SMN emitió un alerta amarilla para esta mañana de viernes.

En cuanto a la temperatura, este viernes la mínima se ubicará en 11° y la máxima en 17°, una jornada casi primaveral, pero con ráfagas de viento que se harán sentir.

Alerta amarilla, naranja y roja: qué significa cada color de las advertencias por mal tiempo

Cómo estará el clima el fin de semana

El fin de semana las temperaturas ya no serán tan primaverales. El sábado el cielo estaría despejado y hasta soleado por horas de la tarde. Sin embargo, el descenso de las temperaturas mínimas se sentirá: la máxima será de 15º y la mínima se ubicará en 6º.

Finalmente, el domingo será el día más frío de la semana, con 17º de máxima, y una temperatura mínima de tan solo 4º . Hay una buena noticia: el cielo seguirá despejado.

La semana próxima empezaría con cielo despejado, máximas más elevadas y mínimas aún bajas. El lunes tendría registros entre 20º y 7º, el martes iría de 22º a 8º y para el miércoles se esperan marcas de 20º a 9º.

