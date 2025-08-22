Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras una semana de lluvias y tormentas, este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla por fuertes vientos en la zona sur de la provincia de Santa Fe, y también en Chaco, Corrientes y el sur de Misiones.

En ese sentido, en la ciudad de Rosario se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h. Por este motivo, el SMN emitió un alerta amarilla para esta mañana de viernes.

En cuanto a la temperatura, este viernes la mínima se ubicará en 11° y la máxima en 17° , una jornada casi primaveral, pero con ráfagas de viento que se harán sentir .

Cómo estará el clima el fin de semana

El fin de semana las temperaturas ya no serán tan primaverales. El sábado el cielo estaría despejado y hasta soleado por horas de la tarde. Sin embargo, el descenso de las temperaturas mínimas se sentirá: la máxima será de 15º y la mínima se ubicará en 6º.

Finalmente, el domingo será el día más frío de la semana, con 17º de máxima, y una temperatura mínima de tan solo 4º . Hay una buena noticia: el cielo seguirá despejado.

La semana próxima empezaría con cielo despejado, máximas más elevadas y mínimas aún bajas. El lunes tendría registros entre 20º y 7º, el martes iría de 22º a 8º y para el miércoles se esperan marcas de 20º a 9º.