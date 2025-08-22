Un jugador de muy alto perfil contó que Newell's lo contactó antes de que firmara en Racing

Dijo que luego de que lo colgaran en el club donde jugaba tuvo conversaciones con varios equipos, entre los que mencionó al Rojinegro.

Marcos Rojo ya debutó en Racing, pero este viernes contó que había tenido contactos con Newell's.

El mercado de pases se cerró hace rato y solo sigue abierta la posibilidad de incorporar jugadores en caso de que los clubes transfieran a algún futbolista al exterior. Hubo pases para todos los gustos, incluidos algunos muy resonantes, incluso en Central y Newell's .

Uno de esos casos es el de Marcos Rojo, hasta hace poco titular en Boca pero imprevistamente descartado por Miguel Russo, posiblemente a pedido de los directivos del club. O, para ser más específicos, de Juan Román Riquelme.

La salida de Rojo de Boca no fue fácil, porque el jugador tenía contrato hasta fin de año y no era fácil que saliera del equipo a través de una transferencia. Para el club, en tanto, era oneroso pagarle el sueldo hasta diciembre sin que jugara.

Hubo varias ideas y vueltas en torno al tema, hasta que finalmente Rojo pudo desvincularse del club donde jugó los últimos años y sorpresivamente firmó en Racing. Allí ya debutó: en el partido de ida por la Copa Libertadores ante Peñarol en Montevideo entró un rato, y en la vuelta ingresó al equipo como titular.

Salió un rato antes del final y, algo habitual en él, terminó expulsado por insultar al árbitro cuando estaba en el banco de suplentes.

Este viernes Rojo habló en un programa de televisión sobre su salida de Boca y las razones por las que eligió a Racing. Y en esa explicación hizo una revelación inesperada: contó que uno de los clubes que lo llamaron para interesarse por su situación cuando estaba negociando la salida de Boca fue Newell's.

"Tuve varios llamados", dijo Rojo en un programa de ESPN. Mencionó a Vélez y Estudiantes ("Hablá con los dos clubes", dijo) y también a Newell's, aunque en este caso no dio ningún detalle.

Fabbiani y Darío Benedetto

Se sabe que desde que terminó la participación de Newell's en el torneo Apertura, su entrenador, Cristian Fabbiani, pidió a los directivos que le reforzaran algunos puestos. Y uno de ellos era el de zaguero Central. El Ogro pidió que le trajeran un futbolista con experiencia para cubrir un lugar en la cancha en el que sentía que debía mejorar.

Es posible que haya sido el propio Fabbiani quien contactó a Rojo en aquellos días en que preparaba su salida de Boca. Se sabe que en otros casos se ocupó personalmente de hablar con los jugadores que le interesaban. El caso más notorio es el de Darío Benedetto, quien llegó a Newell's precisamente por una gestión de su entrenador. Hasta ahora no se había hecho público el interés de Newell's por Rojo.