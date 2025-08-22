La Capital | La Ciudad | tránsito

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

EL operativo se extenderá desde las 16 y hasta las 22, en función de la organización y los protocolos dispuestos por el gobierno nacional

22 de agosto 2025 · 12:33hs
Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

La Municipalidad de Rosario dispuso para este viernes un operativo especial de ordenamiento del tránsito en un sector del centro de la ciudad debido a la celebración del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio, que incluye la presencia del presidente Javier Milei.

Los cortes y desvíos serán entre las 16 y las 22 aproximadamente. Se realizarán en función de la organización y los protocolos dispuestos por el gobierno nacional.

Los cortes de tránsito serán en:

  • Corrientes y La Rioja, con desvíos hacia calle La Rioja

  • Corrientes y San Lorenzo, con desvíos hacía calle San Lorenzo

  • Paraguay y San Lorenzo, desvíos hacia calle San Lorenzo

  • Entre Ríos y Santa Fe, con desvíos hacia calle Entre Ríos

  • Paraguay y Santa Fe
