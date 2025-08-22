La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

Un chofer resultó herido en el siniestro vial antes del amanecer y se cerró una de las manos del corredor

Dos transportistas chocaron este viernes y el siniestro vial derivó en un corte de tránsito sobre la autopista Rosario-Buenos Aires . El siniestro vial ocurrió poco antes del amanecer, cuando uno de los conductores requirió asistencia urgente por lesiones. Un gran cargamento de harina quedó derramado sobre la calzada.

Según fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la colisión ocurrió a la altura de Villa Gobernador Gálvez . Ambos choferes viajaban en el mismo sentido y todos los carriles quedaron totalmente bloqueados por el vuelco de la carga y la presencia de los vehículos.

Los encargados del operativo implementaron un desvío hacia la vieja ruta nacional 9 para llegar a Rosario . En tanto, el corredor se mantenía completamente despejado del otro lado.

Los primeros testigos entrevistados en la zona precisaron que el corte se debe a un choque por alcance entre dos camiones que estaban cerca del acceso a la ciudad por el sur. Uno de los transportistas resultó lesionado, pero se encontraba fuera de peligro luego del traslado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1958816354347200741&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN autopista Rosario Buenos Aires, km 285 #VillagobernadorGálvez, mano a #Rosario: corte total de tránsito por siniestro entre dos camiones. Desvío en el km 284 hacia ruta 9 vieja y Av. San Martín. Respetar indicaciones, de ser posible evitar la zona. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 22, 2025

Mientras tanto, la calzada quedó totalmente pintada de blanco por el derrame de la harina de las bolsas que llevaba uno de los conductores desde Venado Tuerto. El otro circulaba con un cargamento de porcelanato a la una de la mañana, cuando se produjo la colisión y el despiste.

>> Leer más: Precaución en la autopista Rosario-Santa Fe: anuncian nuevos desvíos de tránsito

De acuerdo al personal que fue a trabajar al lugar, el procedimiento para retirar la mercadería y correr los vehículos demanda varias horas. Así anticiparon que la circulación en la autopista Rosario-Buenos Aires recién se normalizaría hacia el mediodía.

Choque camiones autopista Rosario Buenos Aires harina 2 Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

En paralelo con el operativo ligado a la colisión de los camiones, antes de las 8 de la mañana se produjo otro choque en el carril contrario. En este caso, un Volkswagen Gol se estrelló contra la parte trasera de una camioneta y quedó detenido en el medio la calzada, de modo el paso vehicular hacia el sur quedó restringido.

Aunque la mano hacia el sur permanecía abierta, la APSV recomendó evitar la zona hasta que termine la labor de los operarios. Mientras tanto, los agentes derivaban el tránsito hacia Villa Gobernador Gálvez para garantizar el acceso a Rosario y la avenida Circunvalación.