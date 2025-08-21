Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

El episodio se produjo este jueves en el establecimiento ubicado en Gorriti y Felipe Moré. El hombre se habría descompensado cuando estaba en el descanso de una escalera.

Un hombre de 39 años que realizaba tareas de pintura en una escuela de barrio Ludueña falleció este jueves al sufrir una descompensación mientras estaba trabajando en el lugar. El incidente sucedió alrededor de las 11 en la institución ubicada en Gorriti y Felipe Moré cuando las actividades escolares se realizaban con normalidad. Según las primeras informaciones, el obrero habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras una afección cardíaca.

Como el episodio se desencadenó en pleno horario de clases en la escuela se vivieron momentos de mucha angustia. Según trascendió, el obrero quedó tendido en un descanso de escalera y los alumnos que estaban en la parte superior del edificio no podían pasar por allí.

La delegada regional del Ministerio de Educación, Gaibazzi Virginia, presente en la escuela, señaló: "Estamos muy consternados con lo que ocurrió".

Contó: "Lo que sabemos hasta el momento es que era un obrero que estaba trabajando en la escuela en el marco del plan Mil Aulas . Esta persona se descompensó cuando estaba en la parte vieja de la escuela, no estaba en la obra en construcción en sí. En ese momento, el hombre bajaba las escaleras y se descompensó. Entonces las autoridades las autoridades de la institución llamaron de inmediato a la emergencia médica para que lo atendieran".

Incluso, en los primeros momentos se llegó activar el protocolo para la utilización del helicóptero sanitario. Para cuando llegaron los médicos del Sies, la persona ya había fallecido.

Acerca de la situación laboral en la que se encontraba el obrero, Gaibazzi sostuvo que el pintor estaba trabajando "en el marco del plan Mil Aulas que son obras que se hacen con licitación. Esas licitación es ganada por un proveedor, que es quien contrata a las personas que realizan la obra".

Al ser consultada sobre un corte de energía eléctrica, al parecer programado, que afectó las actividades en la escuela como una probable causa de un accidente, la funcionaria del Ministerio de Educación aclaró: "Todo es materia de investigación. Los que nos dicen las autoridades es que el hombre se descompensó. En ese momento no estaba en el sector de obra".

Por otra parte añadió: "Queremos llevar llevar tranquilidad a las familias de los alumnos. Había algunos estudiantes que, en el momento del incidente, estaban en la planta baja y que se pudieron retirar y fueron llamando a sus familiares, y tenemos otros chicos que están en la planta alta, (no pueden bajar porque el cuerpo del hombre quedó en el descanso de la escalera) están contenidos por los docentes. Estamos esperando. Está trabajando la Policía de Investigaciones y Gendarmería en todo el procedimiento de rigor para que los chicos puedan retirarse".