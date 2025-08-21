Más de 56 mil empleados docentes cobrarán el incentivo de julio por asistencia perfecta

El gobierno provincial abonará este viernes el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 56.588 docentes, directivos, secretarios y preceptores de gestión pública y privada que durante julio no registraron ausencias o solo faltaron una vez.

Un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá por el mes de julio $180.422 , mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $90.211 , un docente con sistema de jornada completa percibirá $135.317 y por hora cátedra de nivel superior $7.519 y por hora cátedra de otros niveles $ 6.015.

Por su parte, los directivos y supervisores que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $90.211, $45.106 para cargos docentes de hasta 352 puntos; $67.659 los docentes con sistema de jornada completa y $3.759 por hora cátedra de nivel superior, y $ 3.007 por hora cátedra de otros niveles.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha, según argumentan desde el estado provincial.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación de calidad”.