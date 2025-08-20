La picante pregunta de Cazzu en "La Voz Argentina": "¿Estás soltero vos?"

En el coacheo de un knockout, la artista jujeña sorprendió con una pregunta inesperada que descolocó a uno de los participantes

Cada noche, “La Voz Argentina” se roba todas las miradas y los televidentes y usuarios en redes sociales ya tienen a sus participantes, equipos y jurados favoritos . Definitivamente, uno de los más comentados es el de Luck Ra, que en la etapa de los knockouts volvió a destacarse, pero no solo por el talento de sus participantes: la incorporación de Cazzu como co-coach le sumó frescura, humor y complicidad al equipo. Hizo que cada gala se convierta en uno de los momentos más divertidos del reality.

En esta instancia del certamen , los dos artistas se encargan de trabajar juntos en la preparación de los duelos dentro del ring. No solo eligen las canciones que cada participante debe interpretar, sino que también les dan consejos y acompañamiento durante el proceso de coacheo.

Así fue como, en la última gala, mientras asesoraba a dos de los integrantes del equipo, Cazzu protagonizó un divertido momento: con una pregunta coqueta hizo sonrojar a uno de los participantes y se volvió viral en redes sociales.

El coqueteo de Cazzu y un participante

Durante el coacheo, Luck Ra presentó a dos participantes: Francisco González y Tomas Dantas. Los jurados le asignaron sus canciones, a González le tocó “Aquellas pequeñas cosas”, y a Dantas “You are the reason”.

Como de costumbre, ambos interpretaron un fragmento de la canción para poder recibir las devoluciones y tratar de mejorar algunos aspectos para la presentación final.

Cuando Tomas Dantas terminó de cantar su fragmento, Cazzu lanzó un comentario que sorprendió a todos los presentes. “¿Estás soltero vos?”, le preguntó. Al instante el participante respondió: “Ay, ay, ay. Que me lo digas vos…”.

Cazzu no tardó en aclarar que se trataba de una broma y dijo: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. El concursante, entre risas y aún algo avergonzado, agregó: “Me porto bien”.

Hacia el final de la gala, Luck Ra y Cazzu se inclinaron por Dantas para que continúe en la competencia.

