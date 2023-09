Cinco días para celebrar el teatro en salas y museos rosarinos

“Todavía no, lo importante de acordarse”, con Laura Copello.

¿Cuál fue el objetivo en el momento de lanzar la primera edición?

MS: El objetivo desde un primer momento tuvo que ver con fortalecer las artes escénicas de Rosario, generar nuevas audiencias y lograr nuevos circuitos para las artes escénicas que nos permitieran hacer más sustentable nuestra actividad.

David Gastelú: También pensamos que fortalecernos como comunidad es importantísimo y casi indispensable si queremos que Rosario sea un verdadero polo cultural en clave federal, por eso el diálogo fluido con nuestros compañeres hacedores locales es también uno de los objetivos de este encuentro, y en el marco del festival generamos encuentros, debates, charlas que nos reúnen y nos permiten dialogar y compartir cada vez.

¿Cómo definirían el perfil del festival en base a los objetivos que lo impulsan?

MS: El perfil del festival más que nada tiene que ver con la pluralidad de estéticas y poéticas que se producen en Rosario, con una mirada que entiende la cultura como un espacio de resistencia activo de transformación y de impulso para pensarnos como sujetos políticos en esta sociedad y en el mundo. Por otro lado el festival también cuenta con entradas populares con lo cual buscamos que sea lo más accesible posible dentro de las posibilidades de la autogestión. En esa búsqueda de pluralidad también articulamos con diferentes instituciones para lograr uno de estos objetivos que tiene que ver con la creación de nuevas audiencias.

DG: Es un festival popular, que abarca no sólo diversas manifestaciones poéticas y estéticas de creación sino que además abraza a las diversidades y promueve la participación de éstas en el festival. Cada año convocamos a colectivos disidentes a participar y ser parte de la programación, porque creemos que no basta con una convocatoria abierta para generar verdadera inclusión.

¿Se cumplieron esos objetivos?

MS: Al ser un festival muy joven lo que podemos revisar hacia atrás es muy breve pero aún así sentimos que el festival crece año a año haciendo que se legitime de a poco. Sentimos que lo que faltaría tiene que ver con límites económicos. Porque sabemos que es un festival muy grande y con una proyeccion ambiciosa, que pretende no solamente ampliar la participación de compañeros artistas que están produciendo obras en Rosario sino también el alcance en el territorio, la participación de más programadores y artistas nacionales e internacionales para que Rosario pueda ser conocida y reconocida como un polo cultural artístico.

¿Cuál es el plan a largo plazo?

MS: Faer tiene varios objetivos a futuro que tienen que ver con el estímulo a las artes escénicas más allá de la semana del festival. Prevé residencias artísticas para el año próximo con convocatorias y apoyos a la creación. También nos pensamos a futuro como un posible polo federal para las artes escénicas del país en donde no sólo tengamos programación local, sino también programación del resto del país elegida a través de curaduría. Otro de los objetivos tiene que ver con tomar más las calles, ocupar más el espacio público y lograr una articulación mayor con los barrios.

¿Cuál es la dificultad de realizar este tipo de actividades en el marco actual de crisis económica?

MS: La dificultad tiene que ver más que nada con la proyección a corto, mediano y largo plazo. Este año la verdad es que no pensamos que íbamos a tener variables inflacionarias tan grandes de un mes a otro y bueno, eso hace todo el tiempo que uno revise constantemente cuál fue el plan trazado y si lo va a poder realizar o no. Trabajamos con muchísima incertidumbre, intentamos ser lo más precavidos posible para poder llegar con todo. Creo que los artistas un poco estamos acostumbrados a hacer malabares con los números y eso nos da una cintura para para poder sortear las dificultades, pero sí, es difícil. Aún así, estamos muy felices de poder realizarlo y de que lo que logramos plasmar no se alejó tanto del plan que teníamos en febrero cuando empezamos a producir el festival.