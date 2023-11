Charly tiene un sueño: "Decirle a un taxista: déjeme acá, en Walker St. y yo"

Desde este lunes, hay una esquina en Nueva York que se llama "Charly García Corner". El músico, ícono indiscutible del rock argentino, no pudo estar en el homenaje pero envió un mensaje desde la distancia en el que confesó su sueño: "No veo la hora de decirle al taxista: déjeme acá, en Walker St. y yo".

Sus problemas de salud le impidieron viajar, pero Charly estuvo presente con una carta que le envió al cónsul argentino en Nueva York, donde sentenció: “Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a los que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como New York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de «Clics modernos»”.

Antes de cerrar con un agradecimiento y señalar que está "feliz, emocionado", Charly remató con su característico humor: "No veo la hora de decirle al taxista: déjeme acá, en Walker St. y yo”.

Samalea aseguró que el homenaje fue "realmente un momento que, aunque sea obvio y cursi decirlo, nos guardaremos para siempre porque nos sorprendió. Aunque ya veníamos preparados a vivir algo maravilloso esto de hoy nos llevó al estado mitológico con una connotación poética enorme, con un día divino, con toda la gente cantando sus canciones”.

Allí se escucharon versiones de temas emblemáticos del disco como “No soy un extraño”, “Ojos de videotape” y “Los dinosaurios”, además de versiones “Fanky”, “Buscando un símbolo de paz”, “Rap del exilio” y "De mí".