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El insólito gol con la cara de un ex-Central tras errar un penal en Paraguay

Sebastián Ferreira, exdelantero canalla, falló un penal en la victoria de Olimpia, pero anotó su doblete ante una particular secuencia que fue viral

13 de abril 2026 · 12:30hs
El ex-Central

El ex-Central, Sebastián Ferreira, anotó con la cara un insólito gol en Paraguay.

Sebastián Ferreira, exdelantero de Rosario Central, anotó un insólito gol en la primera división de Paraguay que se viralizó en redes sociales y llamó la atención en distintas partes del mundo. Ante un penal de Olimpia, el atacante ejecutó, el arquero rival atajó y finalmente anotó con la cara tras un despeje.

Ferreira había anotado el primer tanto de Decano en la victoria 1-0 parcial como visitante ante Rubio Ñu cuando, a los 52 minutos, el árbitro sancionó un penal por una mano en el área del conjunto local.

El exdelantero canalla agarró la pelota y se hizo cargo del remate desde los doce pasos, pero el arquero Franco Fragueda tapó el lanzamiento y dio rebote, por el cual el mediocampista Fernando Martínez intentó rechazar al lateral pero se encontró con la cara de Ferreira.

A pesar del potente rechazo que se estrelló contra su rostro, el goleador paraguayo aguantó la postura y fue abrazado por sus compañeros, pero el dolor no le permitió celebrar el gol que tranquilizaba a su equipo decretó el 2-0 final.

Penal sebastian ferreira

El fugaz paso de Sebastián Ferreira por Central

A comienzos de 2025, Central acordó la llegada a préstamo de Ferreira desde la MLS, donde era uno de los jugadores destacados de Houston Dynamo desde hace algunas temporadas, con un paso intermedio por Vasco Da Gama de Brasil.

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El paraguayo llegó para reforzar el ataque de Ariel Holan, quien comenzó a armar el equipo que luego recibió a Ángel Di María y fue reconocido como campeón de Liga 2025. No obstante, Ferreira dejó Arroyito a mediados del año pasado con solamente 9 partidos disputados y 2 goles, uno ante Gimnasia en el Gigante y otro ante River en el Monumental.

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