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Rosario lanza talleres gratuitos para que personas mayores aprendan a usar el celular

La iniciativa comienza este lunes en todos los distritos, sin inscripción previa y busca impulsar la inclusión digital. En esta nota, los días, horarios y sedes

13 de abril 2026 · 13:44hs
Los asistentes aprenderán a configurar su teléfono

Los asistentes aprenderán a configurar su teléfono, hacer videollamadas, mandar fotos, entre otras funciones

La Municipalidad de Rosario relanzó los talleres gratuitos de uso del celular destinados a personas mayores, con el objetivo de promover la inclusión digital y fortalecer la autonomía en el manejo de la tecnología.

La propuesta comienza a partir de este lunes 13 de abril y se extiende hasta noviembre, con actividades en los seis distritos de la ciudad para garantizar el acceso en distintos barrios. No requiere inscripción previa, ya que las personas interesadas pueden acercarse directamente en el día y horario que les resulte más conveniente.

En el marco del Plan de Modernización, los talleres brindan herramientas prácticas con un enfoque simple y acompañado. Durante los encuentros, los participantes aprenden a usar WhatsApp y redes sociales de manera segura, realizar videollamadas, descargar aplicaciones, configurar el teléfono celular, tomar y compartir fotos y buscar información en internet.

Además del aprendizaje técnico, la iniciativa se consolida como un espacio de encuentro. Desde su implementación en 2024, el programa permitió que muchas personas mayores fortalezcan el vínculo con familiares y amistades, especialmente a la distancia, y ganen confianza para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.

En 2025, la propuesta reunió a más de 500 asistentes en 12 espacios de cursado, lo que reflejó el crecimiento del interés por este tipo de capacitaciones.

La Municipalidad organiza la propuesta junto con la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. El programa forma parte de una política pública sostenida que busca reducir la brecha digital y ampliar el acceso a la tecnología en todos los barrios.

>> Leer más: Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Cuándo son los talleres para personas mayores

Los talleres son gratuitos y abiertos. Cada jornada incluye dos módulos de una hora y media y permite que los participantes se sumen en cualquier momento del año. Las actividades se desarrollarán mediante el siguiente cronograma:

Lunes

  • Distrito Noroeste (Provincias Unidas 150 bis): 9:00 y 10:30
  • Distrito Centro (Wheelwright 1486): 13:00 y 14:30

Martes

  • Distrito Sur (Uriburu 637): 9:00 y 10:30
  • Distrito Sudoeste (Francia 4435): 13:00 y 14:30

Miércoles

  • Distrito Oeste (Presidente Perón 4602): 9:00 y 10:30
  • Distrito Norte (Warnes 1917): 13:00 y 14:30
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