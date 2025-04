Cautivadora y disruptiva: ¿por qué todos hablan de la miniserie "Dying for Sex"?

En “Dying for Sex” el espectador se va a sumergir en el despertar de la vida sexoafectiva de Molly, atravesando situaciones nuevas y desafiantes para la protagonista. A todas ellas las guiará su espíritu aventurero y la constante búsqueda de su satisfacción personal. No menos importante será el tratamiento de la sincera conexión de amistad entre Molly y Nikki, así como la psicología de los pacientes y las cargas del pasado.

Con un tinte feminista y un compromiso con la intimidad convergiendo en un mismo guión, “Dying for Sex” es imperdible y promete disparar más de un debate alrededor de la vida, la muerte, el placer, el pasado, la fidelidad y el autoconocimiento. Pero fundamentalmente planteará estas preguntas de forma provocadora y moderna.

Dying for sex.png La miniserie está protagonizada por Michelle Williams y Jenny Slate

El sexo y la muerte: una historia llena de tabúes

Sin dudas, el sexo y la muerte son dos tópicos difíciles de abordar. No obstante, “Dying for Sex” no tiene miedo de hablar de la libertad sexual, del duelo y la aceptación por la muerte. Y no solo son temas que toca, más bien los domina.

Incluso desde el título se pueden disparar diferentes visiones. La traducción literal de “Dying for Sex” sería “Muriendo por sexo”. El chiste es que la protagonista, por un lado, “está muriendo” en un sentido metafórico por tener buen sexo y explorar su sexualidad, pero al mismo tiempo “está muriendo” de manera literal.

También es válido destacar que el sexo que se ve en las pantallas de las producciones suele ser un sexo diseñado por hombres y para hombres, centrado en el placer masculino y encerrado en las mismas formas de intimar. Por su parte, “Dying for Sex”, aporta una visión más femenina (y femenista) de los encuentros sexuales y retrata el lugar de la mujer en algo tan intrínseco a la vida misma como la intimidad.

De hecho, que Molly decida explorar su vida sexual al saber que pronto va a morir habla de la importancia real que tiene el sexo también en la vida de la mujer. Aunque no se lo reconozca como en el caso masculino, la satisfacción personal a partir de la sexualidad también es una parte importante de la vida femenina y la producción se encarga de visibilizarlo.

La pregunta que todos googlean: ¿es una historia real?

“Dying for Sex” está basada en una historia real. La verdadera Molly Kochan efectivamente dejó a su marido de 15 años luego de que le dijeran que tenía cáncer avanzado, y quiso explorar su sexualidad antes de morir.

Algunos años después, en 2018, Molly y Nikki (otro personaje también real) grabaron un podcast llamado “Dying for Sex” en el que conversaban de esos dichosos encuentros y aventuras sexuales en los que se habían sumergido, de la forma en que cualquier dupla de amigas reviviría una y otra vez las anécdotas más memorables.

En 2020, un año después del fallecimiento de Molly, se lanzó el podcast al público y rápidamente se convirtió en un rotundo éxito. Hasta el día de hoy el programa está disponible en plataformas como Spotify.

En esa historia está basada la nueva miniserie, una historia tan emotiva como divertida que ameritaba seguir siendo compartida. Y porque sin duda, el arte siempre termina imitando a la vida real.

Elenco de “Dying for Sex”

La gran protagonista de la miniserie, Molly Kochan, está encarnada por Michelle Williams, conocida por sus papeles en “Secreto en la montaña” y “Mi semana con Marilyn”.

Por su parte, Jenny Slate interpreta a la mejor amiga de Molly, Nikki Boyer. La actriz participó en producciones como “Romper el círculo” así como en programas en Saturday Night Live.

El resto del elenco se completa con las participaciones más bien periódicas de Rob Delaney como el vecino, David Rasche como el Dr. Pankowitz, Esco Jouléy como Sonya, Jay Duplass como Steve, Kelvin Yu como Noé y Sissy Spacek como Gail.

