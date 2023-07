Catupecu Machu trae su rock a Rosario antes de la gira europea

“Yo nunca hice música en forma profesionalizada, hay cosas que bajan, inspiraciones que vienen y ahí se mete todo de lo que yo puedo hablar, no hago relatos humanos, no son una historia concreta de algo”, indicó Ruiz Díaz en una entrevista con Télam realizada en su casa, ubicada en el barrio porteño de La Paternal, donde también montó su estudio.

“Lo peor que me pasó fue el accidente de Gabi; teníamos una relación muy fuerte, con él construí mi vida, no sé cómo sobreviví a su muerte. Gabi era la luz de mi vida, mi «coequiper», mi mano derecha, mi mano izquierda”, dijo Fernando en tono reflexivo, para luego balancear: “Y lo más grandioso que me pasó fue Lila y Catupecu; en algún sentido los pongo en un nivel parecido porque fui a tocar a un lugar y ahí conocí a su mamá, mi hija fue como un renacer mío”.