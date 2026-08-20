Cami Mayan habló sobre el conflicto judicial con Mac Allister: "Me encantaría que se terminara"

La influencer habló sobre el estado de la causa judicial y dio más detalles de cómo fue su separación

La influencer Camila Mayan volvió a hablar públicamente sobre el conflicto judicial que mantiene con el futbolista y su expareja, Alexis Mac Allister. Durante un móvil, fue consultada sobre el estado de la situación en la Justicia y no dudó en responder: “Yo ya lo cerré en lo personal, así que ojalá que se cierre en todos los ámbitos”.

El conflicto judicial entre ambos comenzó en 2023, poco después de que Mac Allister se consagrara campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Por entonces, el futbolista se separó de Mayan, con quien había mantenido una relación durante varios años. Tras la ruptura, Mac Allister inició una relación con Ailén Cova, su amiga de toda la vida, con quien actualmente tiene una hija. Por su parte, Mayan dejó la casa que compartían en el Reino Unido y regresó a Buenos Aires.

Tiempo después, la influencer inició un reclamo judicial contra el futbolista en el que solicitó una compensación económica en dólares por la convivencia que mantuvieron durante casi tres años.

En junio de 2025, la Justicia argentina determinó que el reclamo económico debía resolverse bajo la jurisdicción de Inglaterra. En ese sentido, la influencer habló sobre el estado de la causa judicial y dio más detalles de cómo fue su separación.

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Qué dijo Camila Mayan

Mientras el futbolista mantiene el silencio sobre el conflicto, Camila Mayan fue abordada por un móvil de Puro Show durante un evento y volvió a referirse a la situación judicial que mantiene con Alexis Mac Allister.

Al ser consultada sobre si le gustaría que dejara de hablarse del tema, la influencer respondió: “Me encantaría que se terminara, pero mirá, me están preguntando acá, que estamos en un lugar que no tiene nada que ver”. Luego se refirió al avance de la causa y reconoció que el proceso judicial continúa con lentitud. “Ojalá todo sucediera más rápido, a mí no me hace gracia seguir esperando”, explicó.

Consultada sobre el monto de dinero que reclama, la influencer aclaró: “No hay un número determinado”.

En ese sentido, Mayan también desmintió algunas versiones que circularon en medios y redes sociales sobre los bienes que habría recibido tras la separación. Aseguró que no recibió ningún departamento ni auto y comentó: “Yo creo que a nade le gustaría que lo saquen de su casa de un momento a otro. Si hay una ley que lo ampara es por algo. Yo tuve que devolver mi auto, tuve que dar mis cosas, arme todo para que me lo manden y nunca me lo mandaron”, apuntó.

En cuanto al hate y los comentarios negativos que recibe en redes sociales, Mayan señaló: "Ah, porque sos mujer estás pidiendo plata, sos un gato, sos una interesada, solo querés dinero, no trabajas, andá a trabajar, te mereces que te pase algo malo. Y yo no le hice nada malo a nadie".

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