La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Tatiana Schlossberg, de 35 años, remarcó que uno de sus médicos le dijo que podría tener un año más de vida

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, reveló que padece un cáncer terminal, en un ensayo que escribió para “The New Yorker” donde indica que uno de sus médicos le dijo que podría tener un año más de vida.

Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, escribió que en mayo de 2024 recibió su diagnóstico, a los 34 años de edad. Después del nacimiento de su segundo hijo, su médico notó que su conteo de glóbulos blancos era elevado. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una rara mutación, patología que se observa principalmente en personas mayores, escribió.

Schlossberg, periodista ambiental, escribió que pasó por varias sesiones de quimioterapia y dos trasplantes de células madre, el primero con su hermana como donante, además de que participó en ensayos clínicos. Durante su más reciente ensayo, escribió que su médico le dijo “podría mantenerme con vida por un año, tal vez”.

La nieta de Kennedy dijo que las políticas que impulsa su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella. “Conforme pasaba más y más tiempo de vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esfuerzan por mejorar la vida de los demás, pude ver cómo Bobby recortó casi 500.000 millones de dólares para la investigación en vacunas de ARNm, tecnología que podría usarse contra ciertos tipos de cáncer”, escribió.

“Durante toda mi vida he tratado de ser buena, de ser una buena estudiante y una buena hermana y una buena hija, y de proteger a mi madre y nunca hacerla enojar o molestar. Ahora añadí una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo”, indicó.